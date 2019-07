Waarom jonge toptalenten graag naar Racing Genk komen KDZ

30 juli 2019

08u12 1 Jupiler Pro League Hun nut bewezen ze meteen. Met het aantrekken van Nygren, Hagi en Cuesta zette Racing Genk ploegen als Ajax en Barcelona een hak. Waarom zien deze jonge talenten Racing Genk als de ideale tussenstap?

1. De voorbeelden uit het verleden

Het is wel wat, als je het zo bekijkt. De portfolio die ze bij Racing Genk op tafel kunnen leggen om jonge talenten te overtuigen de stap naar de Luminus Arena te zetten. Courtois, De Bruyne, Benteke, Koulibaly, Milinkovic-Savic, Ndidi, Bailey,... Allemaal spelers die door Genkse handen mee gekneed werden tot de topvoetballers die ze vandaag zijn. Het is in een (recent) verleden dé manier gebleken om jonge spelers over de streep te trekken. Hagi en Nygren zijn de laatsten in dat rijtje. Maar ook voor Berge, Maehle en Samatta bleken de voorbeelden uit het verleden één van de belangrijkste redenen om voor het Genkse project te kiezen.

2. Een voetbalfilosofie die aanspreekt

Het DNA van Genk is duidelijk, ongeacht de trainer die aan het roer staat bij de Limburgers. Racing Genk gaat áltijd uit van eigen sterkte en wil charmeren met attractief, offensief voetbal. Die manier van voetballen wordt er al van bij de jeugd ingepompt. De profielen die Genk niet in de eigen jeugd heeft rondlopen, worden zorgvuldig gerekruteerd op de transfermarkt. Het voetbal onder Philippe Clement - een lijn die Mazzu wil doortrekken - waarmee Genk vriend en vijand charmeerde, klinkt die jonge, talentvolle spelers natuurlijk als muziek in de oren. Bij Genk zijn de jonge spelers ook zeker dat ze hun kansen zullen krijgen. Eerder dan meteen de stap te zetten naar een Europese (sub)topclub is een tussenstap in Genk volgens hen de ideale keuze.

3. De Champions League

Voetbalromantici horen het misschien niet graag, maar mooier dan de grandeur van de Champions League kan een argument niet zijn. De gedachte alleen al om het op te nemen tegen Real Madrid of Barcelona doet spelers watertanden. Een duel tegen Messi, het is de visibiliteit van de Pro League maal duizend. Geen mooiere etalage voor opkomend talent dan het kampioenenbal. Racing Genk zit vanaf september voor de vierde keer in de poulefase van de Champions League en gaat daarin op zoek naar zijn eerste zege. Jongens als Hagi en Nygren zijn misschien nog wat groen achter de oren op dat niveau, maar het kan hun groeiproces als voetballer wel aanzienlijk versnellen.

4. Belgische top ideaal voor stap hogerop

België als gateway naar Europa. Voor niet-Europeanen is ons land in elk geval de perfecte kennismaking met het Europese voetbal. We hoorden het bij Jhon Lucumi en hetzelfde verhaal viel te noteren bij zijn landgenoot Carlos Cuesta. België staat in het buitenland bekend als een fysiek sterke competitie met veel aandacht voor de tactische aspecten van het spelletje. Zo krijgen zij in Genk de kans om hun tekortkomingen bij te vijlen. Wat voor de Zuid-Amerikanen geldt, geldt evenzeer voor de Europeanen die uit een kleinere competitie de stap naar België zetten. Hagi en Nygren komen over uit Roemenië en Zweden. Ook zij zien in de top van België de ideale springplank naar een grotere competitie.