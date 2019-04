Waarom de penalty na bal tegen de hand van Bronn er wel degelijk één was: onze Genk-watcher legt uit Kjell Doms

06 april 2019



Opschudding even voor de pauze in de Luminus Arena. Heel Genk schreeuwde om een penalty nadat Bronn een schot van Malinovskyi ongelukkig tegen de hand kreeg. Scheidsrechter Visser wou eerst niet van een penalty weten, maar VAR met dienst Erik Lambrechts riep hem tot de orde. Een ‘clear error’ voor de videoref. De arm van Bronn was naast zijn lichaam en in dat geval maakt het niet meer uit hoe hard de bal getrapt is en of hij eerst een ander lichaamsdeel raakt. Terechte strafschop, al zorgde die fase meteen voor veel consternatie op sociale media. Malinovskyi gaf de bal een teder kusje om hem dan staalhard in de benedenhoek te knallen.