Waarom Club Rezaei meteen goed kan gebruiken tegen Anderlecht: enkele opvallende cijfers in aanloop naar klassieker Manu Henry en Johan Serkijn

25 augustus 2018

15u00 0 Jupiler Pro League Alle ogen van de Belgische voetballiefhebber zijn morgen op het Jan Breydelstadion gericht. Om 14u30 krijgt Club Brugge voor de 84ste keer in onze hoogste voetbalklasse Anderlecht over de vloer. Enkele opmerkelijke cijfers in aanloop naar de klassieker.

• Van de vorige 83 duels op Jan Breydel - de eerste vond plaats in 1921 - wist Club er 38 winnend af te sluiten. 18 keer pakte paars-wit de volle buit op het terrein van de aartsrivaal. In de overige 27 duels werd het een puntendeling.

• Anderlecht scoorde in negen van de laatste twaalf matchen in Brugge. De wedstrijden waarin Club de nul hield, haalde het meteen fors uit. In het seizoen 2013/2014 won het afgetekend met 4-0, net als in 2015/2016 (toen in play-off 1). In de reguliere competitie kreeg Anderlecht vorig seizoen een droge 5-0 om de oren. Enkele maanden later pakten de Brusselaars revanche met een 1-2-overwinning in play-off 1.

• Ruud Vormer bekampte Anderlecht al zeven keer op Jan Breydel. In vier van die duels was de Nederlander trefzeker. Staat de Gouden Schoen morgen opnieuw aan het kanon?

• Anderlecht slaat dit seizoen vooral na rust toe. Vanhaezebrouck zijn jongens scoorden de voorbije vier competitiematchen al negen goals in de tweede helft, tegenover vier goals in de eerste periode. Bij Club daarentegen is het aantal goals netjes verdeeld: vijf voor en vijf na rust. Opvallend: blauw-zwart incasseerde dit seizoen nog geen enkel doelpunt voor de pauze.

• Club kan kersvers aanwinst Kaveh Rezaei meteen goed gebruiken. Op gebied van efficiëntie doet Anderlecht het immers beter. Santini en co hebben gemiddeld 3,92 doelpogingen nodig om tot scoren te komen, tegenover 5,3 voor de Bruggelingen.

• Anderlecht zet in op de jeugd dit seizoen. Zeg dat Hein Vanhaezebrouck het gezegd heeft. De gemiddelde leeftijd van de voorbije vier matchen bedraagt 23 jaar en 266 dagen. Met 24 jaar en 339 dagen moet Club Brugge trouwens amper onderdoen.