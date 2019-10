Vroege goal Dewaest levert Genk drie punten op tegen Cercle na slappe vertoning KDZ/GVS

26 oktober 2019

22u18 6 KRC Genk GNK GNK 1 einde 0 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Genk boekte een logische zege tegen Cercle Brugge, maar had na rust geen overschot. De zoektocht naar een constante in de prestaties gaat ook na de doortocht van het nummer laatst onverminderd verder.

Gelukkig was er Guillaume Hubert voor Cercle, gehuurd van grote broer Club. De doelman van de Vereniging voorkwam met vier geweldige reddingen evenveel doelpunten. Eén keer moest hij zich gewonnen geven op een trap van Sébastien Dewaest. ‘Séba’ was blijven hangen na een hoekschop, ontdeed zich in de zestien van debutant Calvin Dekuyper en schoof dan beheerst in de verste hoek. Het vingertje naar de mond van de kapitein was nergens voor nodig, of was de kritiek de voorbije weken dan onterecht? Soit. Genk verdiend op voorsprong.

Die eerst tien minuten speelde de landskampioen met veel enthousiasme, eens op voorsprong viel de schwung weg. Vreemd, want dit Cercle Brugge is de ideale sparringpartner voor wie wat vertrouwen wil tanken. ’t Kan ermee te maken hebben dat Mazzu vijf nieuwelingen in de ploeg dropte in vergelijking met de midweekse match tegen Liverpool, hij behield wel het vertrouwen in het duo Samatta-Onuachu. Op het halfuur was Genk dicht bij de 2-0. Onuachu devieerde een inspeelpass van Dewaest en zette Samatta zo alleen voor doel, Hubert hield de Tanzaniaan van zijn zesde treffer. Hubert zou zich nadien nóg drie keer onderscheiden. Onuachu, Hrosovsky en Cuesta zagen een zekere goal gekeerd door de Brugse doelman.

En het fel gehavende Cercle? Dat hield op Genk acht minuten de nul, dubbel zo lang als vorige week tegen Charleroi. Het gaat de goede kant uit, Herr Storck. Alimami Gory, een Fransman uit Le Havre, was voor rust de enige die op eersteklasse niveau acteerde.

Genk verloor na rust Joakim Maehle opnieuw met een schouderblessure. En Kylian Hazard miste een niet te missen kans voor Cercle. Hij kapte De Norre uit en knalde dan hoog over. Dat hebben we een Hazard al eens beter zien doen. In de absolute slotfase ontsnapte Genk nog toen Coucke de gelijkmaker van Amory van de lijn veegde. Genk toonde bitter weinig in de tweede helft. De kwaliteit van de voorzetten blijft ondermaats, toch cruciaal met Samatta én Onuachu in de box. Het blijft opvallend dat Genk moeite heeft om een ploeg met een pak minder kwaliteiten helemaal weg te zetten. Het zorgde voor rusteloosheid op de bank en in de tribunes. Zolang Genk geen lijn krijgt in de prestaties zal dat blijven duren.

