Vrijspraak van Wesley en co stuit op rebellie bij clubs: “Als een bom gooien op een gebouw dat al plat ligt”

20 oktober 2018

08u30 63 Jupiler Pro League Het einde van de soap rond de indicatieve tabel is een knaller. Door procedurefouten gaan Wesley, Carcela en Ocansey definitief vrijuit. Dat stuit op rebellie bij clubs: “We zijn gedegouteerd.”

De timing kon niet treffender zijn. Twee dagen nadat de nieuwe CEO een grote kuis had aangekondigd op de voetbalbond wegens “onbestuurbaar”, blijkt de rechterlijke macht van de KBVB tandeloos te zijn als gevolg van de eigen reglementen. Wesley (Club Brugge), Carcela (Standard) en Ocansey (Eupen) hing een schorsing boven het hoofd, maar de Geschillencommissie Hoger Beroep liet ze stuk voor stuk vrijuit gaan. De reden: de oude ‘indicatieve tabel’ uit 2014 was nooit formeel goedgekeurd door de raad van bestuur van de Pro League. En op basis van een niet-goedgekeurde tabel mag een voetballer niet geschorst worden, zo oordeelden de advocaten van Club, Standard en Eupen. De Geschillencommissie volgde hen daarin.

Procedurefouten

Vrijspraak door procedurefouten dus. Meester Walter Van Steenbrugge, die voor Wesley optrad, beseft dat hij de publieke opinie niet mee heeft door voor zo’n verdediging te kiezen. “Maar het is de voetbalbond die er een zootje van maakt. Elke keer dat ik een zaak kom pleiten, constateer ik dat ze hier zondigen tegen hun eigen reglementen. Ze werken met aftandse, gedateerde procedures.”

Het Belgisch voetbal laat zich zo opnieuw van zijn kleinste kant zien, vindt ook Moeskroen. Die club zag eerder dit seizoen wél een speler geschorst worden op basis van de indicatieve tabel -Diédhiou voor vier speeldagen. CEO Paul Allaerts: “We gaan hier geen verdere stappen tegen ondernemen, ook al zijn we benadeeld. Het sop is de kool niet waard. Maar deze zaak laat zien dat er in het Belgische voetbal met twee maten en gewichten wordt gewerkt.”

Ook de Pro League zegt “bijzonder verbaasd” te zijn over de beslissing. Pierre François bezorgde aan bondsprocureur Marc Rubens uittreksels van pv’s die zouden moeten bewijzen dat de Pro League de indicatieve tabel 2014-2018 wel goedgekeurd heeft.

Veel niet-betrokken clubs reageren verbolgen. Of, in het geval van Charleroi-manager Mehdi Bayat: “gedegouteerd”. “Je hebt geen idee hoeveel clubleiders mij al gebeld hebben: ‘Sinds 2014 zijn alle schorsingen die uitgesproken zijn dus ongeldig? Misschien zullen we dan alle boetes die we hebben moeten betalen door schorsingen dan ook beginnen terug te eisen.’ Wat scheelt er met die mannen van de Geschillencommissie? Hebben die wel gezond verstand in hun hoofd? Dit is je reinste incompetentie.”

‘Indicatief’

AA Gent-manager Michel Louwagie sluit zich daarbij aan. “Die speler van Moeskroen (Diédhiou, red.) heeft zijn straf wel uitgezeten. En een speler die twee keer geel krijgt, is wél geschorst, terwijl spelers die een duidelijke rode kaart verdienen, vrijgesproken worden. Alles wordt nu toegespitst op die indicatieve tabel. Maar het woord zegt het zelf: die tabel is ‘indicatief’. Dus een rode kaart moét hoe dan ook bestraft worden. En anders moeten alle rode kaarten afgeschaft worden. Het gaat om de gelijke behandeling van alle clubs, maar ook van alle individuele sporters. Als je een kampioenschap organiseert, gelden er altijd twee beginselen. Eén: een gelijke behandeling van alle clubs en spelers. En twee: je kan de spelregels in de loop van het kampioenschap niet veranderen. Die twee basisregels worden hier met de voeten getreden en dat kan niet. Ik vraag mij af of we terug op het einde van de jaren zestig zitten, toen Roger Petit alles bepaalde in het Belgisch voetbal.”

Een boze Mehdi Bayat heeft het laatste woord: “Een voetbalfan begrijpt hier niets meer van. We zeggen hen dat ze dit weekend constructief moeten zijn, dat ze respect moeten tonen, maar dan krijg je dit. Het is als een bom gooien op een gebouw dat al plat ligt.” Nog dit: intussen is er een nieuwe indicatieve tabel - wél unaniem goedgekeurd. Dus in principe zal een dergelijke soap niet meer voorkomen. Of toch niet tot er een nieuwe procedurefout gevonden wordt.

