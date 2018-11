Vrijdag is het weer tijd voor de Jupiler Pro League: tien om naar uit te zien bij hervatting competitie Voetbalredactie

21 november 2018

08u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Na het debacle van Luzern is het weer tijd voor de Jupiler Pro League, die vrijdag start met Club Brugge-Zulte Waregem. Wij zochten en vonden voor u tien zaken om naar uit te kijken.

Breekt Lokonga door?

Sambi Lokonga (19) debuteerde op 22 december 2017 al voor Anderlecht, maar daarna verdween het jongere broertje van Standard-speler Paul-José Mpoku een tijdje in de wachtkamer. Kort voor de interlandbreak kwam de U19-international weer boven water, met invalbeurten tegen Waasland-Beveren en Fenerbahçe. Tegen AA Gent verscheen hij voor het eerst weer aan de aftrap. In de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd speelde Lokonga uitstekend als meest vooruitgeschoven pion in een ruit op het middenveld. Nu Trebel geopereerd is aan de buikspieren, liggen er de volgende weken mogelijkheden voor de sierlijke en technisch vaardige middenvelder.

