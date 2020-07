Vrees voor jobverlies door tv-contract Eleven NVK/BA

02 juli 2020

De Jupiler Pro League gaat steeds internationaler. De nieuwe Britse rechtenhouder Eleven zal samenwerken met het Spaanse miljardenbedrijf Mediapro. Al zal dat wellicht slachtoffers eisen in het Belgisch medialandschap.

Eleven betaalt vanaf komend seizoen jaarlijks zo’n 103 miljoen euro voor het Belgisch voetbal. Dat gaat over de uitzendrechten. Voor de pure productie - de camera’s, het technisch materiaal, de studio’s - hebben de Britten nu een deal gesloten met Mediapro. Dat is een multinational die jaarlijks zo’n 2 miljard omzet draait, en net als Eleven een belangrijke speler is op de markt van internationale voetbalrechten.

Mediapro zal enerzijds mee helpen om het Belgisch voetbalcontract internationaal te verkopen. Anderzijds zullen ze het nodige materiaal leveren om de wedstrijden in beeld te brengen.

Dat laatste heeft gevolgen voor het Belgische medialandschap. Woestijnvis en Videohouse verzorgden in het verleden de productie rond de Belgische competitie. Volgens onze informatie blijft het de bedoeling dat Mediapro met hen een overeenkomst vindt. “Mediapro zal beroep doen op lokaal personeel”, benadrukt Eleven.

Freelancers

Toch groeit bij onder meer Videohouse de onrust, bevestigt managing director Dirk Theunis: “We zijn net aan het herstellen van de coronacrisis en rekenden op dit contract. Dit is dus een heel zware slag, ja. We nemen de productie van het Belgisch voetbal al sinds 1998 voor onze rekening. Er zijn elk weekend 120 mensen aan het werk om het voetbal goed in beeld te brengen. Of er ontslagen vallen? Ik vrees dat het impact kan hebben op onze freelancers. Er was hier een mooi ecosysteem. Belgisch. Met lokale telecombedrijven als Telenet en Proximus, en productiehuizen van eigen bodem, die samen ons voetbal bij de fan brachten. Ik begrijp niet dat de Pro League daar niet meer in wou investeren.”

