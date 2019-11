Vrancken na non-match van Malinwa: “Jammer dat ik maar drie keer kon wisselen” ABD/OPl

24 november 2019

07u00 0 Jupiler Pro League KV Mechelen was ondermaats. Het 0-2-verlies tegen Zulte Waregem was gewoonweg terecht. “We waren niet klaar”, sakkerde Wouter Vrancken, die deze week nog een verbeterd contract tekende. Essevee juichte, met een tevreden Francky Dury op kop. “Dit niveau moeten we aanhouden om mee te spelen voor play-off 1.”

“Ik ben helemaal niet tevreden”, aldus Vrancken op de persbabbel na de nederlaag tegen Zulte Waregem. “We begonnen slecht en wonnen geen enkel duel. We waren niet klaar. Onbegrijpelijk vind ik dat. Onze trainingsweek was nochtans goed, maar dat zag ik niet terug. Dit was een belangrijke wedstrijd, we konden een mooie kloof slaan. (zucht) Maar we speelden een non-match. We hebben geprobeerd om bij te schakelen na de rust en meer voetballend vermogen te brengen. Gustav Engvall viel in, maar het was met ups en downs. Aan de invallers lag het vandaag niet. Jammer dat ik maar drie keer kon wisselen. Op deze manier kunnen we geen match naar ons hand zetten. Ik vind dat we nog veel kansen hebben gecreëerd voor de manier waarop we gespeeld hebben. We verdienden het niet, maar wilden toch graag een puntje meepakken.”

Hoe teleurgesteld Vrancken was, zo tevreden was Francky Dury. Essevee deed een uitstekende zaak in de strijd om play-off I. Voor de wedstrijd was de boodschap van Francky Dury duidelijk: als Essevee aanspraak wil maken op de top zes, dan moét het niveau van die ploegen worden gehaald. Zaterdagavond was dat tegen Malinwa alleszins het geval. “Het was een goeie match, maar het is nog maar één wedstrijd van de andere veertien,” aldus een tevreden Dury. “Na de heenronde haalden we 22 punten, 2 keer 22 punten is in principe niet goed genoeg om Play-off I te halen dit seizoen. We zullen deze prestatie dus moeten herhalen, maar in de heenronde speelden we ook al dergelijke goede wedstrijden tegen Charleroi, AA Gent, RC Genk en Antwerp. We weten dus hoe we het moeten doen, en ik hoop dat we dit kunnen herhalen. Maar, match per match.” (lacht)