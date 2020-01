Vrancken: "Match staken was enige juiste beslissing” Axel Brisart

25 januari 2020

20u24 2 Jupiler Pro League Wouter Vrancken vindt de beslissing van ref Dierick om het duel op Mambourg stop te zetten correct. “De match kón niet verder gaan. Het was onhoudbaar”, vertelde de coach van KV Mechelen.

“Dit is vervelend. Voor de ploegen, maar ook voor de supporters, die geen waar voor hun geld krijgen”, reageerde Vrancken. “Ik denk dat onze supporters zelfs nog dachten dat het 0-0 stond (lacht). Neen, we konden gewoon niet verder. Wanneer het spel aan de andere kant van het veld was, zagen we vanuit de dug-out niet wat er gebeurde. Het was onhoudbaar.”

Mocht de partij dan wel starten? “Goh, voor de match zei ik nog tegen de kiné dat de mist alleen maar erger zou worden. We konden daar misschien op anticiperen, ja. Maar het heeft geen zin om hier nog over te discussiëren. De match is terecht stopgezet.”

Er werd veel gelobbyd aan de kleedkamer van de ref. Er zijn veel meningen de revue gepasseerd. Maar de reglementen zijn de reglementen” Wouter Vrancken

Na de eerste onderbreking kwamen de spelers van Charleroi met andere truitjes op het veld en werd er met oranje ballen gespeeld. Maar dat bracht geen beterschap. “Met die oranje bal was het zelfs moeilijker”, aldus Vrancken. “Jammer. We waren slecht gestart aan de match, maar na die eerste pauze hebben we ons herpakt en kwamen we beter in de wedstrijd. We zetten goed druk en hadden meer balbezit. Op die flow wilden we zeker en vast verder gaan.”

Toen Vrancken de pers sprak, was het nog niet duidelijk dat de partij helemaal herspeeld moet worden, zoals de Pro League nu wel bevestigd heeft. Hij klaagde wel aan hoe er in de catacomben van het Stade du Pays “gelobbyd” werd. “Ik heb hier veel show gezien. Er zijn veel mensen die voor zichzelf aan het babbelen zijn. Met alle middelen en circus dat daar voor nodig is. Wij zijn rustig naar onze kleedkamer gegaan, maar aan de kleedkamer van de ref werd er veel gelobbyd. Er zijn veel meningen de revue gepasseerd. Maar de reglementen zijn de reglementen.”

Van Cleemput: “Niemand heeft geklaagd bij ons”

Bij de spelers van KV Mechelen was er begrip voor de beslissing van Dierick. “Bij de opwarming was het al mistig. Hoe langer de match duurde, hoe minder we zagen”, vertelde rechtsachter Jules Van Cleemput. “Igor de Camargo zei tegen mij dat hij me niet meer zag staan. Dat Charleroi zeker wilde verder spelen? Ik snap hun reactie.” Volgens Charleroi drong Malinwa erop aan de match stop te zetten. “Wij hebben niet gepusht om de match stop te zetten. We zeiden: ‘Doe ermee wat je wilt, wij willen gerust verder spelen.’ Er heeft niemand geklaagd bij ons.”