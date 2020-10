Vrancken: “Match na acht minuten gespeeld”, Leko: “Maar Mechelen was dichter bij 3-2 dan wij bij 4-1" Redactie

03 oktober 2020

“Na acht minuten was de wedstrijd gespeeld. Zo simpel als dat.” KV Mechelen-coach Wouter Vrancken zuchtte eens diep na de 4-1-nederlaag tegen Antwerp. “We maakten het onszelf enorm moeilijk, we holden constant achter de feiten aan. En het ergste: we gaven de doelpunten weer veel te gemakkelijk weg.” Toch zag Antwerp-trainer Ivan Leko “een moeilijke wedstrijd, zoals verwacht” voor zijn ploeg. “Wij speelden goed, maar bij een 3-1-stand waren zij dichter bij de 3-2 dan wij bij 4-1.”

Bekijk de reactie van beide coaches bovenaan dit artikel