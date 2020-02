Vrancken hekelt slecht begin van Malinwa: "Te veel jongens onder niveau” ABD

08 februari 2020

23u09 0 Jupiler Pro League Ontgoochelde Wouter Vrancken na de voor KV Mechelen zure 3-2-nederlaag tegen hekkensluiter Cercle Brugge. “Ik ben vooral teleurgesteld over de manier waarop we de match gestart zijn op mentaal vlak”, vertelde de coach van Malinwa.

“Na vijf minuten stonden we 2-0 achter... Als je mentaal niet klaar bent, dan wordt het heel moeilijk om de klik nog te maken”, was Vrancken scherp. “Binnen het kwartier maakten we nog de aansluitingstreffer, dat gaf wat hoop. Maar in de eerste helft waren er gewoon te veel jongens onder niveau.”

“Na de pauze ging het beter, er waren meer ruimtes. We bleven zoeken naar het doelpunt. En dat kregen we ook. Dan is het heel jammer dat we nog alles weggeven in de slotminuut - Peeters maakte een heerlijke goal. Maar goed, de meeste problemen heb ik met de manier waarop we deze wedstrijd begonnen zijn. Op deze manier is het heel moeilijk om een match in 1A te winnen. We hebben een hecht team, maar als er een paar schakels tussenuit vallen of niet iedereen top is, dan krijg je het moeilijk. We moeten allemaal met overgave aan hetzelfde koord trekken.”

Door de nederlaag doet KV Mechelen een slechte zaak in de strijd om play-off 1. “We spelen een goed seizoen - dat mogen we niet vergeten”, aldus Vrancken. “Maar na de winterstop zei ik dat de eerste drie matchen van 2020 belangrijk zouden worden voor de rest van het seizoen. We pakken nu een 0 op 9. Dan moet je niet praten over play-off 1. We moeten nederig zijn.”