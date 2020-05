Vragen over de BAS-arbiters na licentie Moeskroen: “Ze zitten op de tribunes en komen op de recepties” BF/NP/RN

11 mei 2020

06u07 0 Jupiler Pro League De voetbalbond vindt dat Moeskroen via het BAS onterecht zijn licentie kreeg. CEO Peter Bossaert wil de ‘licentieprocedure evalueren en zonodig hervormen. Juristen stellen zich ook vragen over de BAS-‘arbiters’: “Er is een probleem met de ­onafhankelijkheid.”

Voor de vijfde keer in zes jaar redde Moeskroen via het BAS zijn hachje. De Licentiecommissie dacht anders nu wel stevige bewijzen te hebben over de verboden invloed van makelaars bij Moeskroen, maar zag die argumenten door het BAS van tafel geveegd. De bond reageerde zaterdag ferm en is het “principieel oneens”. CEO Peter Bossaert stuurde in een e-mail naar de bestuurraad aan op een hervorming van de licentie­procedure. “We wachten eerst de motivatie af van het BAS, dat daar tien dagen tijd voor heeft. En dan zien we of we stappen ondernemen. Daarna zal de bond de licentieprocedure evalueren”, verduidelijkte Bossaert ons. Ook Club Brugge ijvert voor een onafhankelijke audit en zou ook graag meer transparantie zien in BAS-zaken.

De bond erkent het BAS sinds het seizoen 2013-2014 als laatste beroepsorgaan, om te vermijden dat clubs naar de rechter stappen. Pittig detail: de bond is een financier van het BAS. Maar binnen de bond gaan nu stemmen op om het BAS niet langer in te schakelen als hoger beroep.

Twijfels

Een sportarbitragerechtbank heeft zijn nut, maar ook nadelen. Er bestaat scepsis over hoe die arbiters verkozen zijn en of zij wel de nodige ervaring en onafhankelijkheid bezitten om recht te spreken over belangrijke zaken.

Het BAS telt op zijn website 59 ‘arbiters’ (zie ­illustratie boven). Bij een zaak kiezen de twee ­partijen elk een arbiter, die samen een voorzitter, de derde ‘arbiter’, aanduiden. Liefst 30 van de 59 arbiters zijn advocaat. De rest bestaat uit finan­ciële experts, magistraten, juridische adviseurs, bedrijfsrevisoren, artsen en professoren. In de zaak-Moeskroen koos de club voor Louis Derwa (advocaat, ex-manager Tubeke), koos de voetbalbond Jos Vanhees (bedrijfs­revisor) en verkozen die twee ­Lawrence Muller (advocaat) als voorzitter-arbiter.

Jan en alleman

Het BAS gaat er prat op dat “de kwaliteit van zijn arbiters garant staat voor een onpartijdige beoordeling.” Zij leggen ook een onafhankelijkheidsverklaring af.

Maar juridische experts betwijfelen of die onafhankelijkheid in de praktijk wel zo stevig is. “Men rekent op de beroepseer, maar advocaten zijn vaak gewoon om partijdige standpunten te verdedigen. In wezen zijn ze niet opgeleid om recht uit te spreken”, luidt het.

Ook een andere juridische bron formuleert voorbehoud: “Het is niet goed als sommige mensen met één been in de zakenwereld zitten. Ook al oordelen ze in eer en geweten, denk ik niet dat sommigen geen netwerk hebben of bij bepaalde clubs komen of belangen hebben. Zeker in het voetbal kent iedereen jan en alleman. Ze krijgen uitnodigingen, zitten op de tribunes en komen op recepties.”

Magistraten

De oplossing: een arbitragecollege zou louter uit arbiters moeten bestaan die vanuit hun beroepsgroep zelf onafhankelijk zijn, zo zeggen onze bronnen. “Dat zijn de echt onafhankelijke rechters los van alle organisaties, de staande magistraten uit het openbaar ministerie en het parket en de zittende magistraten die uitspraken doen.”

Lees ook: Voorstel Club brengt debat op gang, maar één ding staat vast: play-offs of niet, het wordt sowieso al krap (+)

Lees ook: Belgische voetbalbond: “Principieel oneens met beslissing BAS om Moeskroen licentie toe te kennen”