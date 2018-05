Vossen blij met belangrijke (veld)goal: "Zat mijn kas op te vreten op de bank" Dieter Peeters

10 mei 2018

20u34

Bron: Proximus 11 0 Jupiler Pro League Eindelijk kon Jelle Vossen nog eens lachen. De Limburger bezorgde Club met zijn zesde goal van het seizoen – de eerste veldgoal – een belangrijke driepunter. “Dat is inderdaad lang geleden, dat ga ik niet ontkennen. Ik beleef een moeilijk seizoen, maar daar ga ik geen excuses voor inroepen. Ik ben hard blijven werken, dit is mijn kleine beloning”, aldus de spits voor de microfoon van Proximus 11.

Dat zijn treffer ook nog eens een belangrijke goal was, deed Vossen dubbel plezier. “Als je op achterstand komt en je zit op de bank, dan zit je echt je kas op te vreten. Elke speler wil dan op het veld staan en zijn aandeel hebben. Dan kunnen scoren, daar droomt iedereen van.”

De druk bij Club was vooraf nochtans gigantisch. “We wisten dat dit een levensbelangrijke match zou worden. We hebben nu een kleine bonus, hopelijk volstaat dat. Misschien hadden we het al vroeger moeten afmaken. Nu moeten we gewoon zo snel mogelijk de klus klaren, liever op Standard dan thuis tegen Genk, want eerlijk: we hadden al lang kampioen moeten zijn.”