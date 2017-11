Vormer verlost Club en zet kandidatuur Gouden Schoen steeds meer kracht bij Wouter Devynck

19u53 0 BELGA Jupiler Pro League De twee beste aanvallen (Waasland-Beveren met 31 goals en Club met 30 goals) van de competitie. En toch vielen er 'maar' drie doelpunten. Gelukkig is er nog altijd Ruud Vormer. Hij was al assistkoning en begint nu nog te scoren ook. 'Vormer Gouden Schoen!'

Wat als... scheidsrechter Wim Smet in het begin van de wedstrijd een strafschop voor Waasland-Beveren had gefloten? Nu liet Smet de nochtans duidelijke charge van Nakamba op Morioka na 22 minuten onbestraft en werd het geen 0-1. Het inspireerde Waasland-Beveren tot volgende tweet: 'Flagrant. Smet geeft geen penalty. Wat een schande.' Op die manier blijft Club dit seizoen bij dergelijke fases het geluk aan zijn kant hebben. Vooral omdat Poulain daarna ook nog eens overduidelijk aan het shirt van de Japanner ging hangen. Maar ook dat bleef onbestraft.

En dus volgde er nog een tweet: 'De ruststand had er anders kunnen uitzien indien scheidsrechter Wim Smet zijn plicht had gedaan.' Terechte frustratie, maar dat hielp ze op het scorebord niet vooruit. Vooral niet omdat er bij Club ene Ruud Vormer rondloopt. Met zijn tien assists dit seizoen beter gekend als de 'Assistkoning', maar hij begint nu nog te scoren ook. Een pareltje. Op acrobatische manier nam hij de voorzet van Limbombe in één tijd op de slof. Gouden Schoen-niveau, niet meer of minder. Zijn tweede goal in de laatste drie matchen overigens. Zijn derde in totaal. Op die manier komt hij straks ook nog aan dubbele cijfers wat doelpunten betreft.

Sterke tweede helft Club

Al in het begin van de tweede helft maakte Club vervolgens zijn mindere eerste helft gedaan. Diaby trapte eerst nog op de lat, maar Cools maakte na een knappe dubbelpas Vanaken-Limbombe dan toch al snel de 2-0. Enkel omdat Diaby na een uitstekende voorzet van Vossen op de binnenkant van de paal besloot, was de match nog niet afgelopen. Het was trouwens niet het dagje van de Malinees, want hij besloot ook nog een derde reuzenkans op pas van Vanaken onbegrijpelijk naast. Omdat ook Vanaken zelf nog net naast besloot, was de zege van de thuisploeg na rust meer dan te verantwoorden. Het was trouwens wel het dagje van Vanaken, die als vanouds met perfecte voorzetten uitpakte en de pech had dat die door zijn ploegmaats niet altijd werden omgezet in assists. Geen probleem, dan scoorde hij zelf maar de 3-0.

Waasland-Beveren kwam tussendoor enkel nog eens gevaarlijk opzetten toen Hubert onoordeelkundig uitkwam op een hoge bal en Mechele de kopbal van Seck op de lijn moest ontzetten. Geen onvergetelijke wedstrijd. En als er dan toch iets zal onthouden worden is het wel het wondermooie doelpunt van Ruud Vormer. Dat en de kreet 'Vormer Gouden Schoen' die erachter na kwam.

BELGA

Photo News

BELGA

Photo News

Photo News