Vormer opnieuw op de bank: “Het gaat momenteel niet zo goed met me, hé” Redactie

03 november 2018

22u16

Bron: Telenet Play Sports 3 Jupiler Pro League Opvallende bankzitter bij Club Brugge: Ruud Vormer. Voor de tweede opeenvolgende keer geen basisplaats voor de Nederlandse middenvelder, voor het eerst in vijf seizoenen Club geen onbetwist titularis meer. “Het gaat momenteel niet zo goed met me, hé. Een vormdip of weet ik veel”, aldus Vormer bij Play Sports.

Leko gaf de voorkeur aan de brekers Nakamba en Rits op het middenveld, zoals hij eerder deze week al aangaf toen de trainer stelde dat hij het ten opzichte van de andere middenvelder niet kon maken om een haperende Vormer te laten staan. Pas in minuut 71 mocht de gewezen Feyenoorder zijn opwachting maken, ter vervanging van doelpuntenmaker Schrijvers. “Ik doe elke dag mijn stinkende best, maar het zit me momenteel niet mee. Vorig jaar zat alles mee, maar nu maak ik geen goals of geef ik geen assists. Het komt er even niet uit”, aldus Vormer bij Telenet Play Sports.

“Of ik begrip kan opbrengen voor de beslissing van de trainer? Neen”, aldus een eerlijke Vormer. “Ik heb daar geen begrip voor, want ik wil natuurlijk altijd spelen. Maar de trainer maakt keuzes en daar moet ik me bij neerleggen. Als ik erin kom moet ik dan vol gas geven, en dat heb ik toch gedaan. Ik blijf gewoon hard werken. Met de uitleg van de trainer heb ik niets te maken. Mijn vorm komt wel weer terug, geloof me maar.”

Opvallend: na de match ging Vormer de fans groeten en werd hij luidkeels toegezongen. “Dat de supporters me steunen, is heel belangrijk. Dat doet heel veel met me. Ik ben nu aan mijn vijfde jaar bij Club Brugge bezig. De eerste vier jaren waren fantastisch, maar nu is het iets minder voor me. Ruud Vormer komt wel weer terug. Het komt goed. Morgen ga ik opnieuw hard trainen. En de dag erna opnieuw.” Dinsdag speelt Club Brugge in Monaco zijn vierde wedstrijd in de Champions League. Met de Gouden Schoen in de basis?