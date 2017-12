Vormer ook op Europees vlak assistkoning: in de vijf grootste competities doet niemand beter Mike De Beck

21u20

Bron: Gracenote 3 Photo News

Met zijn nieuwe beslissende pass voor Dennis tijdens het 2-2-gelijkspel op het veld van Eupen heeft Ruud Vormer zijn statistieken nog wat opgevijzeld. De motor op het Brugse middenveld zit nu al aan 12 assists. In de Jupiler Pro League komt niemand ook maar in de buurt. Sterker nog: in de vijf grootste Europese competities (Premier League, La Liga, Ligue 1, Serie A en de Bundesliga) kan niemand hetzelfde cijfer voorleggen als het over assists gaat. Om u een idee te geven: David Silva, Kevin De Bruyne en Pione Sisto zijn de eerste achtervolgers met acht stuks. Hieronder een overzicht.