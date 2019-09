Vormer: “Dik verdiend gewonnen, al moeten we het gewoon veel eerder afmaken” DMM

22 september 2019

20u17

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League Kansen, kansen en nog eens kansen. Het was een half mirakel dat Club maar twee keer scoorde tegen Anderlecht. Hans Vanaken en Ruud Vormer waren blij met de verdiende overwinning, maar vonden ook dat Club de wedstrijd al veel vroeger op slot had moeten gooien.

Hans Vanaken zag een karrenvracht aan Brugse kansen. “Het enige wat we nagelaten hebben in deze wedstrijd was om meer goals te scoren. Naar mijn gevoel waren we constant dominant in deze wedstrijd. Als je het aantal kansen ziet, dan hadden we het veel sneller moeten afmaken.”

“We scoorden in het begin van het seizoen inderdaad makkelijker. Zoals tegen STVV. Nu gaat het iets moeilijk om te scoren, maar het zou nog een groter probleem zijn als we geen kansen meer creëeren. Dat blijft goed. Hadden we na 60 minuten drie of vier keer gescoord was het een andere match natuurlijk. Nu moest er maar één bal voor hen goedvallen en het kon anders aflopen.”

Toch moet Club blij zijn met de zege, vond Vanaken. “Het had nog meer kunnen zijn, maar we moeten blij zijn. Vooral ook met de manier waarop. We waren écht dominant. Soms hadden we wat moeite met de pressing, maar zij zijn tot niet heel veel kansen gekomen. De eerste goal kwam er na één diepe bal. Ik heb geen idee of het een misverstand was tussen Mignolet en Deli. De bal komt daarna in de voeten van Nacer. Dat was vervelend.”

“Maar”, zei Vanaken, “daarna reageerden we goed. Dat gaf vertrouwen. De supporters kropen erachter en Anderlecht kreeg het moeilijk met onze pressing en voetbal. Ook wij zien natuurlijk dat zij het moeilijk hebben om een resultaat te halen. Ze speelden goed voetbal in hun vorige matchen, maar zijn ook niet efficiënt. Als dat gebeurt, dan komt het wel goed bij hen. Qua punten is het op dit moment iets te weinig bij hen. Ze moeten vertrouwen houden in hun spel.”

Vormer: “Dik verdiend gewonnen”

Ook Ruud Vormer zag dat Club de wedstrijd al vroeger op slot had moeten gooien. “We hebben héél veel kansen gehad. Zij scoren een knullige goal in de eerste helft, maar voor de rest was het niet zo heel veel van hun kant. In de tweede helft hadden ze een grote kans. Maar ja, wij moeten het gewoon eerder afmaken.”

“Iedereen wil scoren”, ging Vormer verder. “Blijven trainen en dan valt ze de volgende keer wel binnen. We hebben een hele goeie wedstrijd laten zien vandaag. Zeker na Galatasaray. We moeten op dit Elan doorgaan. Woensdag is het alweer bekervoetbal. Ook dat is belangrijk.”