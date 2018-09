Vormer: "De coach had gelijk wat die onderschatting betreft" MH

14 september 2018

23u05

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League Een zucht van verlichting slaakte Club vanavond. Lokeren ging pas in de ultieme slotseconden voor de bijl. "We hebben genoeg kansen gehad", stelde Ruud Vormer na afloop.

“Terechte zege, toch?", klonk het bij de Brugse aanvoerder. "We begonnen heel slap. Ze scoren, trappen nog twee keer op de paal en dan gingen ze zich ingraven en loerden ze op de counter. Dan weet je dat ze gevaarlijk kunnen zijn."

Ivan Leko had zijn pionnen vooraf gewaarschuwd voor onderschatting en gemakzucht. “Hij had wel gelijk, hé", vertelt Vormer nog. "De coach zei tijdens de rust dat we die eerste helft zo snel mogelijk moesten vergeten. Na rust hebben we het gaspedaal ingedrukt. Gelukkig pakte dat uiteindelijk goed uit.”