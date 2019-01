Vorig jaar verkocht voor 10 miljoen euro, vandaag goed voor winner tegen Anderlecht: Gent nu al blij met Sørloth ODBS

20 januari 2019

21u52

Bron: Telenet PlaySports 0 Jupiler Pro League Alexander Sørloth maakte een niet lichtelijk te vergeten Gents debuut. Meteen de winner tegen Anderlecht. De Noorse spits nu al omarmd in de Ghelamco Arena, niet in het minst door zijn coach Thorup.

Met vlagen toonde Sørloth waarom Crystal Palace op de laatste dag van de wintermercato vorig jaar 10 miljoen euro neertelde voor Sørloth. Zeker toen hij na de pauze in een tweespitsensysteem samen met Yaremchuk meer centraal stond, daar waar hij zich voor de pauze vooral op rechts moest uitleven. “Dat was wat ons probleem in de eerste helft”, sprak Jess Thorup bij PlaySports. “Bij de pauze is dat bijgestuurd en werkte Alexander goed samen met Yaremchuk. Ik vond hem sterk, hard werken, goed in de duels en kansen creëren. Een prima debuut. Ik had er wel vertrouwen in voor de match en dit zijn drie belangrijke punten in de strijd om Play-Off 1. Belangrijk voor het vertrouwen van de ploeg en de sfeer onder de fans. Vandaag mogen en moeten we vieren, maar morgen moeten we weer volop aan de bak om de belangrijke cupmatch tegen Oostende voor te bereiden.”

Ook Marc Degryse vond in de studio’s van Telenet Play Sports dat er muziek zit in het Gentse verhaal van Sørloth. “Je voelt en ziet aan alles dat hij zich gaat integreren en de de man wordt waarrond het allemaal draait in Gent. Ik denk dat ze hier een geslaagde transfer gedaan hebben. Zeker als Yaremchuk (goed voor de assist, nvdr) nog beter rond hem gaat spelen.”