Voorzitter Waasland-Beveren: "We dachten dat Genk een bevriende club was. Spijtig dat we door hen gedestabiliseerd worden" Redactie

17u49 203 Photo News Dirk Huyck zaterdag op Daknam. Jupiler Pro League Op de Freethiel wordt er ontgoocheld gereageerd op het vertrek van Philippe Clement naar Genk. Vooral Voorzitter Dirk Huyck laat zich in niet mis te verstane woorden uit.

"We hadden altijd al een goede samenwerking met KRC Genk", aldus Huyck. "Ik betreur het ten zeerste dat wij nu door hen gedestabiliseerd worden. We dachten dat het om een bevriende club ging. We gaan nu op zoek naar een geschikte vervanger voor Philippe. Ik ga daar mijn uiterste best voor doen, onze supporters en iedereen met een geel-blauw hart verdienen dat. We nemen vandaag afscheid van een heel goede coach, maar Philippe was meer dan dat. Ontgoocheling overheerst nu, maar ergens ben ik wel fier op de samenwerking."

BELGA

Clement werd op woensdag 24 mei 2017 voorgesteld als nieuwe coach van Waasland-Beveren en maakte meteen indruk. Met aantrekkelijk voetbal, gaandeweg gekoppeld aan resultaten, loodste Clement de Waaslanders -de voorbije jaren steeds angstig naar onderen kijkend- snel richting de bovenste helft van het klassement. Momenteel staat W.-Beveren op een zevende plaats met 25 op 57. De overige stafleden zullen het nu overnemen, terwijl achter de schermen wordt gezocht naar een geschikte vervanger.

"Not done"

Ook zegt Waasland-Beveren als club nog: "We kijken met veel dankbaarheid en respect terug op de voorbije maanden. We willen Philippe Clement bedanken voor de mooie tijden die we hebben beleefd. Hij is de bouwmeester van enkele mooie fundamenten, het is nu aan ons om verder te bouwen. Uiteraard is de timing helemaal verkeerd. Een trainer weghalen bij een club in een lopend seizoen, het blijft not done."

BELGA

"Na 6 jaar als assistent-trainer bij Club Brugge, kreeg hij hier de kans om zich te ontplooien als hoofdtrainer. Dat hij heel geschikt was voor het vak, bleek snel. Waasland-Beveren werd vooraf genoemd als degradatiekandidaat nummer één, maar ontpopte snel tot revalatie en outsider voor Play-off I. Die goede prestaties gaf de hele club een boost en zorgt er ook voor dat er een nieuwe schwung heerst bij Waasland-Beveren. Het vertrek van Clement wil niet zeggen dat we opnieuw naar onder moeten kijken, integendeel. We behouden die positieve balans en hebben fundamenten om verder aan te werken. De kern van het succes is de spelersgroep, waar we nog steeds honderd procent in geloven."