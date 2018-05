Voorzitter Verhaeghe en spelers in de wolken na volksfeest: “Dit is legendarisch” Tomas Taecke en Mathieu Goedefroy

21 mei 2018

17u05 0 Jupiler Pro League ’t Was over de koppen lopen vandaag in Brugge. 35.000 fans vierden samen met de spelers en de ganse delegatie van blauw-zwart de vijftiende landstitel in stijl: “Dit geeft ons heel veel goesting om een nog sterkere ploeg te bouwen”, wist voorzitter Bart Verhaeghe.

Net als twee jaar geleden was de Grote Markt in de Brugse binnenstad vandaag het decor voor een zinderend blauw-zwart feest. Enkele tienduizenden uitgelaten fans zagen hoe de spelers, trainer Ivan Leko en Bart Verhaeghe elk om beurt de micro ter hand namen: “Kijk naar al die mensen”, was Ruud Vormer verbaasd. “Heel veel respect voor jullie. Ik heb er niet veel woorden voor. We hebben dit verdiend en waren de beste van België. Volgend seizoen gaan we opnieuw ‘volle bak’.” Simons: “Dit is een fantastisch afscheid dat al twee dagen duurt. Ik had me geen beter en mooier afscheid kunnen wensen. Dit is legendarisch.”

En ook voorzitter Bart Verhaeghe sprak de menigte toe: “Zonder jullie hadden we dit nooit gehaald. Jullie zijn de beste fans die er zijn. Ook jullie zijn kampioen. Dit geeft ons heel veel goesting om een nog sterkere ploeg te bouwen." Vandaag stelde Club ook zijn nieuwe uitshirts voor, die fel verwijzen naar de vlag van Stad Brugge: “Fantastische shirts”, oordeelde Hans Vanaken. “Shirts om ook volgend seizoen mee kampioen te spelen.”

Ook voor de camera van onze videoman was de euforie nooit ver zoek. "We mogen nu zeggen dat Club Brugge dé topclub in België geworden is."