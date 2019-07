Voorstelling KV Mechelen: “We ambiëren linkerkolom en wie weet kunnen we meespelen voor PO 1" ABD

15 juli 2019

08u33 0

Eindklassement ‘18-’19

1ste in 1B

Blikvangers

Nikola Storm

Raasde vorig seizoen door 1B. Wil zich na eerder teleurstellende periodes bij Club Brugge en Zulte Waregem nu echt doorzetten op het hoogste niveau. Snedige dribbelaar met een uitstekende traptechniek. Kan een wedstrijd met een flits beslissen.

Michael Verrips

Nederlandse puntenpakker. Heeft alles om een topkeeper te worden. Staat er op de belangrijke momenten, denk maar aan de gewonnen bekerfinale tegen AA Gent. Ziet 1A als een tussenstap in zijn carrière. Het grote doel: de Premier League.

Nieuwkomers

/

Vertrekkers

Matthys (einde carrère), De Witte (nog geen club), Claes (Virton), Smolders (Lierse Kempenzonen), Ouattara (Lille), Mera (Atlético Junior), Kolovos (Omonia Nicosia)

Beste aankoop

/

Grootste verlies

German Mera

Vermoedelijk elftal

Verrips - Van Cleempuy, Peyre, Swinkels, Bijker - Kaya, Schoofs, Van Damme - Storm, Engvall, De Camargo

Programma

Zulte Waregem (uit)

RC Genk (thuis)

Anderlecht (uit)

Cercle Brugge (thuis)

KV Oostende (uit)

De ambitie van...

Trainer Wouter Vrancken:

“Dat hangt af van de versterkingen. De jongeren hebben zich getoond en ik hoop hen speelminuten te geven, maar dat moeten ze wel verdienen. Het belangrijkste is niet in de problemen komen. De middenmoot is een gezonde ambitie.”

Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx:

“Vorig seizoen klopten we met Antwerp, Lokeren, Kortrijk, en Gent vier eersteklassers in de beker. De huidige ploeg heeft dus al iets bewezen. Zo snel mogelijk het behoud verzekeren primeert. Maar we ambiëren de linkerkolom en wie weet kunnen we meespelen voor PO 1. Het zal voor onze tegenstanders geen cadeau zijn om naar Mechelen te komen.”

Budget

14,4 miljoen euro

Stadion

AFAS-Stadion: 16.672 plaatsen