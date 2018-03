Voorbereiding van Standard op eerste PO1-match verliep zeker niet ideaal. Sá Pinto: "Ik weet niet wie de kalender maakt, maar dit kan toch niet?" Frank Dekeyser

Sclessin maakt zich op voor alweer een Waalse derby. De start van play-off 1: ze willen er meteen staan bij Standard. "Ik wil vooral dat mijn spelers genieten", zegt Ricardo Sá Pinto.

De voorbereiding op de eerste wedstrijd in play-off 1 verliep zeker niet ideaal voor Standard. Met negen potentiële basisspelers die weg waren met de nationale ploeg. Een deel kwam woensdag terug, een deel pas gisteren. Sá Pinto kon dus slechts één keer trainen met zijn volledige kern voor de wedstrijd van morgen. En dat was niet naar de zin van de Portugees. "Het was een moeilijke en een rare week. We hebben niet veel tijd gehad, hé. Ik kan het eigenlijk niet begrijpen dat we spelen op vrijdag in een interlandweek. ’t Is ongelofelijk. Ik weet niet wie de kalender maakt, maar dit kan toch niet? Waarom spelen we niet zondag of maandag? Ik heb te weinig tijd om de ploeg goed voor te bereiden. Nu ja, we proberen vandaag en morgen nog iets te doen op training. Ochoa en Cop? Ik moet nog met hen spreken, maar toen ik hen belde zeiden ze dat ze zich goed voelden. Maar… ze willen natuurlijk allemaal spelen. We moeten de situatie evalueren en zien hoe ze zich voelen na de laatste training."

Sá Pinto grijnsde als het ging over de ambities van de Rouches. “We moeten kalm blijven. Natuurlijk vechten we altijd om te winnen. Het is die mentaliteit die onze ploeg zo sterk maakt. Eigenlijk hebben we de verwachtingen van het seizoensbegin overtroffen. We waren verplicht om in play-off 1 te geraken en dat is gelukt. We hebben ook de beker gewonnen en spelen we volgend seizoen Europees. We zijn trots op onze situatie. Iedereen heeft een fantastische job gedaan. Ik wil nu vooral dat mijn spelers genieten in play-off 1. Het zal fantastisch zijn om die wedstrijden te spelen. Voor de fans, voor de jongens. En als ik de kans heb om meer speeltijd te geven aan bepaalde spelers – sommigen verdienen het – zal ik dat ook doen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Gillet, Pocognoli of Goreux. Zij hebben ook hard gewerkt de afgelopen maanden.”

Misschien al in de wedstrijd tegen Charleroi? Een ploeg die het moeilijk heeft de laatste maanden. In tegenstelling tot Standard zitten de Karolo’s in een negatieve spiraal. “Of wij favoriet zijn? Dat kan je niet zeggen op voorhand. Maar we spelen een thuiswedstrijd, de supporters zullen erachter staan. Charleroi is een goede ploeg, ik denk dat het net zoals in de andere wedstrijden van play-off 1 evenwichtig zal zijn.”

Over de geruchten rond Michel Preud’homme en een eventuele terugkeer naar Standard wilde de Portugees niet te veel uitweiden. “Ik ben kalm, ik wil er eigenlijk geen commentaar op geven. Ik praat heel veel met Renard en de voorzitter, we zijn nu gefocust op de wedstrijd tegen Charleroi.” Aandringen had geen zin. Sá Pinto lachte op elke vraag over MPH. Nog niet bezig met zijn toekomst, wel met de komende tien wedstrijden.