Volgens huisref Tim Pots handelde de VAR juist bij twee van de drie veelbesproken fases uit Genk-Club, dit zegt het 'Referee Department' TLB/ABD

02 maart 2020

17u35 46 Jupiler Pro League Club won op Genk, maar achteraf ging het vooral over beslissingen van ref Erik Lambrechts en videoref Jasper Vergoote. Vooral drie fases zinderden na. Onze huisref Tim Pots én de hoofdrolspelers laten hun licht schijnen over de veelbesproken momenten en intussen heeft het ‘Referee Department’ ook al duiding gegeven.

Fase 1: Had Balanta rood moeten krijgen?

Wat gebeurt er?

Bij een uittrap van Didillon staat Dewaest nog hoog op het veld. De Genk-doelman mikt de bal richting zijn aanvoerder, die in de sandwich wordt genomen door Balanta en Mechele. Na het duel blijft Dewaest liggen, omdat hij de arm van de aanstormende Balanta vol in zijn aangezicht kreeg. Ref Erik Lambrechts geeft de Colombiaan geen kaart en ook videoref Jasper Vergoote besluit niet tussen te komen.

Wat zeggen de hoofdrolspelers?

“We hebben de beelden na de match opnieuw bekeken en het is onvoorstelbaar dat de scheidsrechter daar geen rode kaart voor trekt”, reageerde slachtoffer Dewaest. “Op het moment zelf wist ik niet goed wat er gebeurde, maar hij raakt mij duidelijk met zijn elleboog in mijn gezicht. Ik denk dat de ref geen rood trekt omdat het te vroeg in de wedstrijd was. Flauwekul natuurlijk. Het is de ernst van de fout die van tel is en niet de minuut waarin ze gebeurt. Ik vraag me trouwens ook af waarom de VAR niet ingreep. Zelfs al moet de videoref honderd keer op een match tussenkomen: als het nodig is, is het nodig. Jammer dat dit soort wedstrijden mede wordt bepaald door de scheidsrechter.” Eder Balanta konden we achteraf geen reactie vragen. De middenvelder werd door de persdienst van Club Brugge niet naar de mixed zone gestuurd.

Wat zegt Tim Pots?

“Ik vond dat contact accidenteel. Eerder onvoorzichtig, omdat Balanta enkel oog heeft voor de bal. Zijn hand is ook open, dus hij had zeker niet de bedoeling om Dewaest een elleboog te verkopen. In een luchtduel kan het gebeuren dat spelers al eens onzacht met elkaar in aanraking komen. Maar daarom vind ik het terecht dat de VAR niet ingegrepen heeft.”

Dit zegt het Referee Department:

“Bij een hoge lange pas springt Eder Balanta (Club Brugge KV) kijkend naar de bal, om de bal te spelen. Hij maakte contact met Sébastien Dewaest (KRC Genk) met zijn arm/elleboog op een roekeloze manier.”

“Het Referee Department verwachtte een gele kaart in deze situatie, maar geen VAR-interventie omdat de VAR enkel kan ingrijpen bij een ‘gemiste’ rode kaart.”

Fase 2: Had Genk een strafschop verdiend?

Wat gebeurt er?

Deli kopt een vrijschop van Bongonda hoog weg. Rits en Wouters gaan in het strafschopgebied het duel aan en de bal valt op de arm van de middenvelder van Club, terwijl de onderarm van de middenvelder niet tegen het lichaam is. Ref Lambrechts vindt dat Genk geen penalty verdient en de VAR grijpt niet in.

Wat zeggen de hoofdrolspelers?

“Op het moment zelf heb ik het allemaal niet zo goed gezien”, zei Dries Wouters. “Ik stond er weliswaar vlak bij, maar was bezig met mijn duel. Na de wedstrijd zag ik wel een beeld waarin duidelijk zichtbaar is dat de bal op Rits’ arm viel. Het had dus zeker een penalty kunnen zijn.” Mats Rits was dan weer een heel andere mening toegedaan. “Ik vond dit géén strafschop. Volgens mij schampte de bal eerst mijn hoofd en viel hij daarna per ongeluk op mijn arm. Het was - echt waar - nooit de bedoeling om de bal op deze manier te raken. Als je hier de bal voor op de stip legt, moet je dat elke wedstrijd vijf keer doen.”

Wat zegt Tim Pots?

“Ook hier vind ik niet dat de VAR had moeten ingrijpen. Het ging niet om een schot naar doel of om een voorzet die wordt afgeblokt. De bal valt uit de lucht, twee spelers gaan in een kopduel en geen van de twee devieert de bal met het hoofd - wat vreemd is. Ze gaan allebei onder de bal door, waardoor het een onverwachte bal wordt. Rits gaat ook in duel met z’n ogen dicht, hij weet totaal niet waar die bal naartoe zal gaan. Het leer valt op zijn hand, maar je ziet geen enkele beweging van Rits’ hand naar de bal. De hand is daar al en Rits en trekt hem eigenlijk zelfs nog weg op het moment dat hij merkt dat hij de bal raakt. Het was een onverwachte bal die plots op zijn arm valt: terecht dat de VAR hiervoor niet tussen beide komt.”

Dit zegt het Referee Department:

“Dries Wouters (KRC Genk) en Mats Rits (Club Brugge KV) gaan in duel bij een hoge bal in het strafschopgebied. Beide spelers raken de bal niet met het hoofd. De bal maakt daarna contact met de arm van Mats Rits. De arm is ‘weg’ van het lichaam en maakt het lichaam onnatuurlijk groter.”

“Het Referee Department verwachtte een strafschop en een VAR-interventie bij deze fase.”

Fase 3: Rood voor Kouassi?

Wat gebeurt er?

Genk-middenvelder Eboue Kouassi gaat (al te) stevig door op Charles De Ketelaere. Het lijkt erop dat Kouassi de bal wil afblokken, maar daarbij plant hij wel zijn noppen op het onderbeen van De Ketelaere. De Brugse jongeling blijft minutenlang op de grond liggen en moet verzorging krijgen. Kouassi komt weg zonder kaart.

Wat zeggen de hoofdrolspelers?

“Ik had in elk geval heel veel pijn, dus ik wist dat het goed raak was”, blikte De Ketelaere terug. De wonde op zijn been loog er trouwens niet om. “Nadat ik een pijnstiller nam, ging het gelukkig opnieuw wat beter. Of ik het normaal vind dat de scheidsrechter geen kaart gaf? Tja, ik weet natuurlijk niet wat hij vanuit zijn positie exact gezien heeft.” Hoe Kouassi de bewuste fase beleefde, kunnen we u niet meegeven. De Ivoriaan kwam niet naar de mixed zone.

Wat zegt Tim Pots?

“Hier had ik wél een VAR-tussenkomst verwacht. Het was een gevaarlijke tackle: gestrekt been, studs vooruit, boven de enkel - want zijn hiel is van de grond - en hij zit eigenlijk ook nog ver van de bal. Dus ik zie eigenlijk weinig redenen om hem vrij te pleiten. Het feit dat ref Lambrechts zelfs geen geel trekt, bewijst dat het hem is ontgaan. En dat is een reden te meer voor de VAR om de fase op zijn minst te presenteren aan de hoofdscheidsrechter.”

Dit zegt het Referee Department:

“Charles De Ketelaere (Club Brugge KV) ontvangt de bal buiten het strafschopgebied en wordt door Eboue Kouassi (RC Genk) foutief afgestopt. Hij maakte een overtreding met een gestrekt been en de studs vooruit. Het contact is boven de enkel.”

“Het Referee Department verwacht hiervoor een rode kaart. De scheidsrechter gaf geen kaart tijdens de wedstrijd (careless foul), dat wil zeggen dat hij de fout niet duidelijk zag en dat de VAR had moeten tussenkomen voor een ‘gemiste’ rode kaart-situatie.”