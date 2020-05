Volgend scenario op tafel: naar een competitie met 18 ploegen, waarna vier teams in play-offs strijden om de landstitel? Redactie

11 mei 2020

12u00 8 Jupiler Pro League Een reguliere competitie met 18 ploegen, gevolgd door play-offs waarin vier teams onderling uitmaken wie de landskampioen wordt: dat is een van de scenario’s dat volgens onze bronnen komende vrijdag tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League op tafel zal worden gelegd.

Eerder raakte al bekend dat Club Brugge vrijdag een reguliere competitie met 18 clubs voorstelt, zonder play-offs (34 speeldagen) - dus mét Waasland-Beveren en mét OH Leuven en Beerschot, die hun beslissende testmatch om de promotie in rook zagen opgaan na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad vorige woensdag.

Club vroeg in een mail aan het management van de Pro League officieel om hun voorstel vrijdag op de agenda te plaatsen. De mail kwam tevens terecht in de inbox van alle andere 22 (vooralsnog) resterende profclubs, waarna die heel snel rondging in de coulissen. Niet zozeer door de inhoud, wel omdat dit voorstel de vele uren arbeid van de werkgroep van de Pro League flink hypothekeert. Michel Louwagie, manager van AA Gent en vanaf dag één lid van de werkgroep die binnen de Pro League een plan uitwerkt om het seizoen 2019-2020 af te sluiten en het seizoen 2020-2021 op te starten, is ‘not amused’. “Ik vind dit niet kunnen. Als mensen ideeën hebben, zoveel te beter. Maar formuleer ze dan sereen binnen de werkgroep die daarvoor opgestart is”, zo klonk het vandaag onder meer in uw krant.

Aan onze redactie werd er ook bevestigd dat er nog een andere piste op tafel ligt bij de clubs die, in tegenstelling tot Club Brugge, wél graag de play-offs willen behouden. Daarin zouden er komend seizoen 18 ploegen aantreden in de reguliere competitie, waarna de eerste vier in de eindstand onderling uitmaken wie zich tot landskampioen kroont. De nummers vijf tot en met acht strijden ook al in een play-off om het laatste Europese ticket, terwijl er drie ploegen degraderen.

Bomvolle kalender

Het feit dat de competitie zou worden afgewerkt met 18 ploegen, moet de komende weken rechtszaken helpen te voorkomen en bovendien zou zo’n formule een terugkeer naar het huidige systeem in het seizoen 2021-2022 vergemakkelijken.

Hoe dan ook dreigt de kalender bomvol komen te zitten. De huidige play-off-formule bestaat uit 40 speel­dagen. Terwijl het seizoen ’20-’21 ­later zal beginnen dan normaal. Meer nog: niemand weet wanneer het überhaupt zal kunnen, enkel dat het na 31 juli zal zijn. Ondertussen eindigt het seizoen ook vroeger dan voorzien, omdat het EK een jaar is opgeschoven. En dan is het ook nog bidden voor een wereld zonder lockdowns, storm of sneeuw.

