Voetballen tot de zomer? En wat dan met spelers wiens contract eind juni al afloopt? Kjell Doms

17 maart 2020

Wat gebeurt er straks met de ­spelers wiens contract eind juni afloopt als we tot de zomer voetballen? Want zo onrealistisch is dat niet. Stijn Boeykens van spelers­vakbond Sporta pleit voor een verlenging van die ­contracten én een kortere transfer­periode.

Zondag 5 juli. Op de laatste speeldag van de play-offs in de Jupiler Pro League ontvangt Antwerp AA Gent. Inzet is de tweede plaats en een ticket voor de derde kwalificatieronde van de Champions League. De Great Old moet het doen zonder Mbokani, Defour, Bolat, ­Mirallas en Arslanagic. Want... hun contract is op 30 juni afgelopen.

Fictief voorbeeld natuurlijk, hierboven, maar zo gek is het niet. Stel dat de vooropgestelde datum van 3 april om de competitie te hervatten wordt opgeschoven. En stel dat er nadien beslist wordt om de volledige competitie af te werken, omdat bijvoorbeeld het EK is uitgesteld. Dan is het niet ondenkbaar dat er tot juli wordt gevoetbald op de Belgische velden. Maar wat gebeurt dan met de spelers wiens contract op 30 juni afloopt? De vijf spelers van Antwerp die we opnoemen, zitten in dat rijtje, maar ook bijvoorbeeld Samir Nasri van Anderlecht. Of spelers die op huurbasis aan de slag zijn bij hun club zoals Thomas Didillon in Genk, Percy Tau in Brugge of Nacer Chadli bij Anderlecht.

Als er wordt voortgespeeld tot in de maand juli, dan moet dat volgens de regels van het lopende seizoen Stijn Boeykens

Voor iederéén dan

“Als er wordt voortgespeeld tot in de maand juli, dan moet dat volgens de regels van het lopende seizoen”, vertelt Stijn Boeykens, een vertegenwoordiger van de spelersvakbond ACV Sporta. “Als er contracten zijn die aflopen, dan lijkt het mij logisch dat die automatisch worden verlengd tot het einde van het seizoen. Maar dan wel van álle spelers die einde contract zijn. Het kan niet zijn dat een club het contract van speler x of y verlengt voor de periode die nodig is, maar dat bijvoorbeeld niet doet voor speler z, omdat daar toch niet meer op wordt gerekend. Die keuzes mogen we niet aan de clubs laten, want dan krijgen we een arbitrair systeem en dat moet absoluut vermeden worden.” Boeykens pleit in dat geval voor eenzelfde regeling voor de gehuurde spelers. “Als het over een periode van één maand gaat, dan moet dat huurcontract met 1/12de worden verlengd, alsook de betaling van het salaris.”

Boeykens ziet ook nog een ander probleem mocht de competitie tot in de zomermaand lopen. “Dan zit je begin juli al in de transferperiode voor het nieuwe seizoen, terwijl het oude nog aan de gang zou zijn. In dat geval zou ik ervoor pleiten om de transfer­periode voor het nieuwe seizoen te beperken tot de maand augustus. Zo ver is het natuurlijk nog niet, maar als het probleem zich stelt, zullen wij zeker rond de tafel zitten met de Pro League.”