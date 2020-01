Voetbalbond vindt in wekelijkse evaluatie niet dat Cercle een strafschop had moeten krijgen tegen Anderlecht DMM

27 januari 2020

18u21 8 Jupiler Pro League Het Referee Department van de Belgische voetbalbond heeft toelichting gegeven bij de meest besproken scheidsrechterlijke beslissingen van het weekend. Het Referee Department van de Belgische voetbalbond heeft toelichting gegeven bij de meest besproken scheidsrechterlijke beslissingen van het weekend. Ondanks de kritiek van Cercle-coach Bernd Storck na vermeende handsballen in de match tussen Cercle en Anderlecht vond de KBVB niet dat er fouten werden gemaakt door de scheidsrechter of de VAR.

Een klein halfuur stond er op de klok toen Kevin Hoggas zijn kans ging op de rand van de zestien voor Cercle. De Fransman vond Derrick Luckassen tot tweemaal toe op zijn weg. Veel consternatie was er in eerste instantie niet, maar achteraf vond Cercle-coach Storck het op zijn zachtst gezegd kwalijk dat de VAR niet had ingegrepen om de fase beter te bekijken voor een eventuele handsbal. Volgens de KBVB handelde de videoref evenwel juist.

“Na een schot op doel van een aanvaller van Cercle Brugge, maakt de bal contact met de elleboog van een verdediger van RSC Anderlecht in het strafschopgebied. De elleboog van de verdediger was dicht tegen zijn lichaam en maakte zijn lichaam niet onnatuurlijk groter. Juiste beslissing van de scheidsrechter en geen VAR-interventie”, luidt het bij de KBVB.

In een doldwaas slot was er opnieuw een soortgelijke fase. Toen raakte Kompany de bal met de hand in de zestien. Cercle riep om een penalty, maar kreeg die niet. “De arm/hand is in een natuurlijke positie naast het lichaam van de speler en maakt zijn lichaam niet onnatuurlijk groter”, klinkt het verder. “Correcte beslissing van de scheidsrechter om het spel verder te laten gaan. Er is geen VAR-interventie nodig bij deze situatie.”



Ezekiel had rood moeten krijgen

Ook in Kortrijk-Club Brugge een controversiële fase. Imoh Ezekiel ging zijn boekje te buiten na een tackle van Ricca in de eerste helft. De Nigeriaan van Kortrijk trapte de Uruguayaan aan, maar ontsnapte aan een rode kaart. Ten onrechte volgens de KBVB. “De scheidsrechter reageerde te snel met het bovenhalen en het tonen van de gele kaart. Het Professional Refereeing Department verwacht een rode kaart voor deze fout (voor ‘high contact’ en hoge intensiteit), maar geen VAR-interventie. De beslissing van de scheidsrechter om de fout te beoordelen als roekeloos en aldus niet als buitensporig, kan immers niet gezien worden als een ‘clear and obvious error’.”



Winning goal van Virton moest afgekeurd worden

Ook in 1B was er afgelopen weekend controverse. Virton won van Beerschot, maar de Antwerpse ploeg was furieus op de manier waarop die zege tot stand kwam. Virton scoorde toen ze bij Beerschot nog hun muur aan het zetten waren na een snelle vrije trap. Een doelpunt die had moeten afgekeurd worden, vindt het Referee Department nu.

“De scheidsrechter had de vrije trap niet mogen laten doorgaan omdat hij de verdedigers afleidde met het plaatsen van de spelers op de gewenste afstand. In principe had de scheidsrechter de aanvallers moeten vragen om op het fluitsignaal te wachten vooraleer de vrije trap te nemen. De speler die de vrije trap had genomen zonder toestemming, moet bestraft worden met een gele kaart.”

