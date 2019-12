Voetbal-Netflix en weg met de decoder: wat u moet weten over het nieuwe voetbalcontract Niels Vleminckx

02 december 2019

16u00 18 Jupiler Pro League De Pro League schrijft vandaag de ‘tender’ uit voor het nieuwe mediacontract. Het Belgisch voetbal wil daar geen 80 maar tot 120 miljoen euro aan verdienen. Maar wat betekent dat voor u, de kijker?

Waarom een nieuw contract?

Het huidige contract loopt komende zomer af. Tot op het einde van dit seizoen zitten de tv-rechten bij het Italiaanse MP & Silva. Dat betaalt op dit moment zo’n 80 miljoen euro per jaar voor de rechten van het Belgisch voetbal. MP & Silva verkoopt de rechten door aan verschillende aanbieders. Telenet en Proximus zenden elke wedstrijd van de Jupiler Pro League rechtstreeks uit op hun betaalkanalen. Er zijn ook online rechten beschikbaar – zo kan u vanaf 23u de hoogtepunten van de wedstrijden bekijken op HLN.be.

Wat zit er in het contract?

De Pro League schrijft vandaag een nieuw biedingsproces uit, de zogenaamde ‘tender’. Die begint al in de zomer van 2020 en loopt over de volgende 4 of 5 seizoenen. Er kan geboden worden op de rechten van vier competities. 1A, 1B, de beker van België, en – voor het eerst - het vrouwenvoetbal.

Kandidaat-rechtenhouders kunnen op maar liefst 11 verschillende loten bieden. Dit gaat om de klassieke pakketten, zoals de live-uitzendingen van de wedstrijden van de competities, de magazines en de maandagtalkshow – nu Extra Time.

Maar omdat voetbalfans wedstrijden meer en meer online beleven, zal het aandeel van de digitale loten significant groeien. De ‘near live clips’, waarbij de belangrijkste en opmerkelijkste fases van en rond een wedstrijd bijna meteen op het web bekeken kunnen worden, zullen een veel belangrijkere rol spelen.

Wat verandert er voor de kijker?

De bedoeling is dat u als kijker niet meer absoluut een decoder van Telenet of Proximus zal nodig hebben. De belangrijkste verandering is dat de Pro League de rechten ‘platformneutraal’ wil verkopen. Kijkers die liefst via de traditionele manier voetbal kijken, zullen dat nog steeds kunnen. Maar wie liever alléén samenvattingen ziet, of tijdens de wedstrijd meteen de belangrijkste fases op z’n smartphone kan bekijken, zou moeten kunnen kiezen voor een gepersonaliseerd (online) abonnement.

Leander Monbaliu (head of legal and rights van de Pro League) legt uit: “De optie voor platformneutraliteit geeft de nieuwe rechtenhouders, in samenwerking met de Pro League, de mogelijkheid om via een innovatief aanbod beter in te spelen op de wensen van de fans, jong en oud. Kandidaat-rechtenhouders zullen kunnen opteren voor een traditioneel tv-aanbod, maar ook voor een zogenaamd afzonderlijk “Over-The-Top”-formule, vergelijkbaar met een Netflix-abonnement, dat je kan bekijken via je smart-tv of app. We zijn ervan overtuigd dat we een enorme stap voorwaarts kunnen zetten. Onze fans moeten de komende seizoenen dichter dan ooit bij hun favoriete team kunnen staan en het voetbal beleven als nooit tevoren. Deze tender is een katalysator voor de voetbalbeleving van morgen.”

Een andere belangrijke verandering is de timing. Veel kandidaat-rechtenhouders willen het liefst dat het aanbod zo breed en zo gespreid mogelijk is. Dat wil zeggen: het staat zo goed als vast dat er van vrijdag- tot maandagavond (of toch in de play-offs) wedstrijden in de Belgische competities te zien zijn. Zaterdag en zondag zullen de matchen wellicht nog meer over de middag en de avond verdeeld worden. Wedstrijden in 1A en 1B zullen niet meer met elkaar overlappen.

Ook belangrijk: de Belgische voetbalclubs willen zelf meer controle over hun eigen rechten. Op dit moment kunnen Anderlecht of Club Brugge tijdens de wedstrijd geen beelden gebruiken van hun eigen wedstrijden. Terwijl de (top)clubs daar net op willen inzetten: het is een belangrijke manier om hun eigen fanbasis te bedienen, alsook hun sponsors. Vanaf volgend voetbalseizoen zullen er dan ook meer beelden te zien zijn op de sites en apps van de Belgische clubs.

Wie is er geïnteresseerd?

MP Silva, dat tot nu toe de rechten in handen had, kent financieel moeilijke tijden. Zij haken zeker af. Maar in de plaats daarvan komen er andere grote internationale spelers kijken. De meest slagkrachtige lijkt Mediapro, een Spaans bedrijf dat een omzet van zo’n 2 miljard per jaar draait. Zij zouden geïnteresseerd zijn in het geheel van beschikbare ‘loten’, om die op hun beurt door te verkopen. Ook van Orange en Eleven Sports wordt verwacht dat ze een bod zullen doen.

Voor de online rechten toont DAZN interesse. Dat is een Brits bedrijf, gespecialiseerd in het ‘streamen’ van sportwedstrijden. Op hun website en app kunnen surfers zowel live wedstrijden bekijken als de leukste opgeknipte clips.

Wat moet dat kosten?

De top van het voetbal hoopt “minstens 100 miljoen euro” te vangen. AA Gent-voorzitter Ivan De Witte zei enkele weken geleden op Radio 1 zelfs dat 120 miljoen de ambitie moet zijn. Dat is wellicht te ambitieus. Er is één zekerheid - alles wat minder dan de 80 miljoen euro van het huidige tv-contract is, zal gezien worden als een fiasco.

De concrete impact op de portemonnee van de kijker is voorlopig moeilijk te becijferen. Veel hangt af van welke speler welke rechten in handen krijgt. Een abonnee van Play Sports betaalt momenteel 239,4 euro per jaar, bij Proximus is dat 203,88 euro. Ter vergelijking: een jaarabonnement op het aanbod van DAZN kost zo’n 120 euro.