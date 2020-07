Vleugelspits Osayi-Samuel op weg naar Club Brugge? Blauw-zwart voert verregaande onderhandelingen met QPR TTV/KTH

17 juli 2020

14u54 12 Jupiler Pro League Wordt Bright Osayi-Samuel de eerste zomertransfer van Club Brugge? Blauw-zwart voert verregaande onderhandelingen met QPR en hoopt de 22-jarige vleugelspits snel binnen te halen.

Club Brugge is niet van plan te wachten tot Dennis en/of Diatta vertrekken. De Bruggelingen willen de Nigeriaanse flankspeler Bright Osayi-Samuel snel overnemen van Queens Park Rangers, waarvoor de aanvaller dit seizoen 5 keer scoorde en 9 assists gaf in 36 wedstrijden in de Engelse Championship. Osayi-Samuel ligt nog tot eind dit seizoen onder contract bij de Londense club, waardoor blauw-zwart een transferprijs moet betalen.

Engelse bronnen maken gewag van een vraagprijs van 5 miljoen pond (zo’n 5,5 miljoen euro), maar dat is volgens onze bronnen overdreven. Al valt niet uit te sluiten dat het totale pakket inclusief bonussen straks die richting uitgaat. Afwachten of blauw-zwart bereid is dat bedrag op tafel te leggen. Osayi-Samuel moet straks een mogelijk vertrek van Dennis of Diatta opvangen. De vleugelspits speelt meestal vanop rechts, maar kan ook als linkerflank uit de voeten.

