Vincent Mannaert en Luciano D'Onofrio, twee generaties uit hetzelfde hout gesneden: "Voetbal is ons leven. Tot ter dood" Stephan Keygnaert

18 augustus 2018

09u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Je hebt mensen die over voetbal praten, en je hebt mensen die over voétbal praten. Vincent Mannaert en Luciano D'Onofrio behoren tot die tweede categorie - zij die het voetbal op een ereschavot plaatsen met hun woorden. Zondag rivalen op de Bosuil, vandaag in uw krant delen zij hun passie. Een ode.

Het is de zomer van 2007. Vincent Mannaert - hij is dan 31 - heeft enkele maanden eerder de advocatuur vaarwel gezegd en begint aan zijn eerste seizoen als algemeen directeur bij Zulte Waregem. Op de openingsspeeldag zit Mannaert in de eretribune aan de Gaverbeek zij aan zij met... Luciano D'Onofrio, de Godfather van Luik, dan 52. Zulte Waregem verliest die dag van Standard met 1-4. Tien maanden later zijn de Rouches onder leiding van Michel Preud'homme kampioen.

Luciano D'Onofrio: "Je mag mij niet kwalijk nemen, Vincent, maar op dat moment wist ik niet wie die jongen naast jullie voorzitter was."

