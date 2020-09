Vijftien op vijftien: Rezaei en Nicholson schenken klinisch Charleroi volle buit bij Zulte Waregem YP/AR

13 september 2020

20u08 4 Zulte Waregem ZWA ZWA 0 einde 2 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Een typische Charleroi-zege. De Carolo’s ondergingen het spel tegen Zulte Waregem, maar trokken de drie punten dan toch weer over de streep. Ze blijven hun perfect rapport behouden.

Twee ongewijzigde ploegen aan de aftrap. Normaal als je gewonnen hebt, tevreden bent over de individuele en collectieve prestaties en iedereen inzetbaar is gebleven. Twee ploegen ook die driftig begonnen. Weliswaar zonder doelkansen af te dwingen. Dat had gekund, mocht Bruno handiger gebruik hebben gemaakt van de ruimte in de rug van de soms té gretig oprukkende Kayembe.

Na goed een kwartier viel Zulte Waregem terug, kregen de Carolo’s de wedstrijd onder controle en kwamen ze opzetten. Anders dan vroeger niet louter op basis van snelle omschakeling. Charleroi streeft nu meer balbezit na. Dat kun je je veroorloven met Gillet, Ilaimaharitra en Morioka als schakels tussen defensie en aanval. Ook zij slaagden er echter niet in Rezaei en/of Nicholson in stelling te brengen.

Zulte Waregem sloot de eerste helft af met een puike uitval op rechts via Opare. Zijn center vond in het centrum geen aannemer. Vossen en Berahino waren op Moeskroen niet bij de zaak en stonden ook nu niet echt op scherp. Meer dan een tussentijdse vaststelling is dat niet, want ze zijn allebei bekwaam om zelfs uit het niets een wedstrijd te beslissen. Deze keer niet.

De thuisploeg begon de tweede helft zoals de eerste. Met druk naar voor. De inbreng van Opare en de ingevallen Bianda waren daar niet vreemd aan. Pittige kerel, Bianda. En zijn duels met Busi de moeite. Het zou ons niet verbazen, mocht jeugdinternational Busi binnen afzienbare tijd in aanmerking komen voor de Rode Duivels.

Midden de druk van de thuisploeg, kwamen Dessoleil en Nicholson op een vrijschop van Morioka dicht bij het openingsdoelpunt. Bansen ranselde de kopbal van de aanvoerder uit zijn doelvlak, Nicholson kopte de rebound over. Een verwittiging, want bij een volgende fase was het raak. Een gekraakt schot van Nicholson belandde in de voeten van Rezaei. Ongedekt aan de tweede paal liet de Iraniër de kans niet liggen.

Essevee drong aan. Bruno en Vossen misten de gelijkmaker. Dury gooide Sissako en Dompé in de strijd. Charleroi kroop terug. Alle hens aan denk. Hebbes is hebbes. De jagende thuisploeg werden op de counter genekt door het duo Ribeiro Costa - Nicholson. De Jamaïcaan, vorig seizoen onzichtbaar aan de Gaverbeek, nam de resterende twijfels weg.



