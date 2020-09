Vijftien op vijftien: Rezaei en Nicholson schenken klinisch Charleroi volle buit bij Zulte Waregem YP/ABD

13 september 2020

20u08 1 Zulte Waregem ZWA ZWA 0 einde 2 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Een typische Charleroi-zege. De Carolo’s ondergingen het spel tegen Zulte Waregem, maar trokken de drie punten dan toch weer over de streep. Ze blijven hun perfect rapport behouden.

Zeggen dat we een gesloten eerste helft zagen, is nog een understatement. Geen enkele uitgespeelde kans. Een vrijschop van Morioka in het zijnet. That’s it. Beide teams hielden mekaar perfect in evenwicht. 0-0 was dan ook de logische ruststand.

Meer animo was er na de pauze. Essevee nam het initiatief en ging op zoek naar de openingstreffer. Op het uur trapte Bruno de bal tegen de netten, maar zijn treffer werd afgekeurd voor offside. Een minuut later pakte Bansen aan de overkant uit met een topsave op een kopbal van Dessoleil. Het was een voorbode op wat komen zou: de 0-1 van Charleroi. Het team van Belhocine onderging het spel, maar kwam wel op voorsprong via goalgetter Rezaei, die een mislukt schot van Nicholson optimaal benutte. Wie op achterstand komt tegen Charleroi, heeft het doorgaans vlaggen.

Dat was nu niet anders. Zulte Waregem probeerde nog een vuist te maken. Vossen kwam er twee keer dicht bij. En ook Bruno en Opare probeerden het. De gelijkmaker viel niet meer, aan de overkant maakten de bezoekers het helemaal af. Als een duveltje uit een doosje knalde Nicholson de 0-2-eindstand op het bord. De drie punten waren weer binnen, zonder te schitteren. Classic Charleroi. Dankzij deze overwinning heeft de leider in de Jupiler Pro League 15 op 15. Het nummer twee Standard volgt al op vijf punten.



