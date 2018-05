Vijf vragen aan Yves Vanderhaeghe: "Genoeg over refs, we moeten het zelf doen" Rudy Nuyens

04 mei 2018

13u31 3 Jupiler Pro League Yves Vanderhaeghe staat vanavond met AA Gent voor een match met veel druk, maar de coach van de Buffalo's weet hoe hij daarmee moet omgaan. "De spelers moeten beseffen dat ze voor dit spelletje gekozen hebben omdat ze het gráág doen."

Hoe kan het dat een ploeg die 6 op 6 haalt uit bij Anderlecht en thuis tegen Club Brugge daarna vrede moet nemen met 1 op 12?

"Omdat het allemaal dicht bij mekaar ligt, maar ook omdat je een aantal beslissingen tegen je hebt. Daardoor hebben we al twee partijen verloren. Anders hadden we zeker twee punten meer gehad. Een aantal jongens zoekt ook naar frisheid, naar hun beste acties. Maar ik zou niet weten waarom ze moeten twijfelen, want die jongens hebben alles in zich. Dat hebben ze ook gedurende een heel lange periode getoond."

"Dat de spelers na de nederlaag tegen Standard niet alleen naar de arbitrage wezen, maar de oorzaak van de nederlaag vooral bij zichzelf zochten, is mooi. Ze zoeken naar wat er beter kan. Anderzijds vind ik dat ze soms een beetje te braaf zijn. De goals die we tegen kregen, kwamen uit duels waarin je overtuiging moet leggen. Soms moet je foutjes maken vóór de bal in de zone van de waarheid komt, daar zijn we te licht in. Je moet geen overdreven fouten maken, maar wel je voetje zetten en het duel aangaan om het te winnen."

In de laatste twee duels kregen jullie vijf goals binnen. Rijst er twijfel over de defensie?

"Neen. We moeten ons absoluut geen zorgen maken om de verdediging. Charleroi is drie keer aan onze goal geweest, ze hebben twee keer gescoord. En iedereen heeft gezien dat die derde goal van Standard viel op een moment dat wij alles naar voor gooiden."

Janga scoorde tegen Standard, maar dat was het enige doelpunt van het duo Janga-Yaremchuk sinds 3 maart. Twijfel je aan je aanval?

"We hebben een aantal matchen te weinig gevaar gecreëerd, omdat er te weinig drang naar voor was. Maar tegen Standard heb ik dat zeker niet gemist. We hebben in die match genoeg kansen afgedwongen, we maakten goeie acties, er is ook een geldig doelpunt afgekeurd. Dat videoref Marchand aan de kant gezet is? Voor mij moest die mens zijn confituur niet van zijn boterham gepakt worden. De scheidsrechter was ook zeker niet in vorm, zijn assistenten ook niet. Ik word daar een beetje gelaten over. Er zijn al veel te veel grote fouten gebeurd. De ene keer luisteren ze naar een andere trainer en de andere keer luisteren ze naar de videoref, de ene keer hebben ze alles te zeggen en de andere keer zijn ze doofstom. Het verschil is te groot. Je kan blijven discussiëren, maar ik heb het echt gehad. Ze mogen doen wat ze willen, ik ga proberen om normaal te winnen. Ik heb de voorbije week vooral benadrukt dat we niet bezig moeten zijn met wat andere mensen ons afpakken. We moeten het zelf in handen pakken en proberen op een correcte, sportieve, mooie en voetballende manier de zege te halen."

Voel je de druk toenemen?

"Er zit druk op deze wedstrijden, misschien kunnen sommigen daar niet volledig mee om. Maar in deze omstandigheden moet je als trainer geen spelers onder de grond steken door te zeggen dat ze het niveau niet hebben. Ze hebben dat niveau wél, maar ze moeten proberen meer constant te zijn. Als de spelers op het veld alleen maar druk voelen, komt het niet goed. Ze moeten nog altijd weten dat ze voor dat spelletje gekozen hebben omdat ze het gráág doen. Nu kunnen ze dat tonen door hun talent te laten zien."

Wat is het hoogst haalbare voor dit AA Gent?

"Europees voetbal. Dat is na onze comeback altijd onze doelstelling geweest. We zouden dat graag bereiken. En als dat moet via de vijfde plaats, dan is dat zo. Maar we gaan ervan uit dat dat niet het geval zal zijn."