Vijf op zes: videoref gaat volgens scheidsrechtersbaas Verbist op tweede speeldag één keer de mist in

07 augustus 2018

17u24

De Video Assistant Referee (VAR) heeft afgelopen weekend op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League vijf fases op zes correct beoordeeld. Dat zegt scheidsrechtersbaas Johan Verbist in zijn wekelijkse analyse van de videoref.

De enige misser van het weekend viel volgens Verbist te noteren in de wedstrijd AA Gent-Zulte Waregem (1-1). In de 39ste minuut gaan Thomas Buffel en Birger Verstraete in duel om de bal. Verstraete glijdt naar het leer en is de middenvelder van Essevee zo te snel af. "Maar Buffel springt en zet bij het neerkomen zijn voet bewust op het been van Verstraete. Hier had de VAR altijd moeten tussenkomen. Thomas Buffel moest worden uitgesloten", oordeelt Verbist.

Twee terechte rode kaarten

Op speeldag twee werden twee rode kaarten uitgedeeld na tussenkomst van de VAR. Allereerst was er de uitsluiting van Club Brugge-spits Wesley Moraes - waarvoor het bondsparket een schorsing van zes speeldagen eist. "In een duel tussen Wesley en Alexandros Katranis probeert Wesley zich los te rukken. Hij gebruikt daarbij zijn elleboog en slaat Katranis in het gezicht. Correcte VAR-tussenkomst en uitsluiting voor Wesley", aldus de scheidsrechtersbaas.

Ook bij de de rode prent van Eupen-speler Eric Ocansey is er volgens Verbist geen greintje twijfel. "Wanneer Eric Ocansey Marco Ilaimaharitra langs achter passeert, geeft hij hem met zijn elleboog een slag in de nek. Correcte VAR-tussenkomst en uitsluiting van de speler van Eupen", is het oordeel van Verbist.

Drie buitenspelfases

Verder waren er nog drie buitenspelfase waarbij de videobeelden werden geraadpleegd en een correcte beslissing volgde. Bij het tweede doelpunt van Anderlecht-spits Landry Dimata wapperde de lijnrechter met de offsidevlag, maar na tussenkomst van de mannen in het busje werd de treffer toch goedgekeurd. "Bij een dieptepass op Dimata wordt voor buitenspel gevlagd. De scheidsrechter laat doorspelen en fluit pas voor buitenspel wanneer er gescoord is. Op de beelden van de VAR blijkt dat het net geen buitenspel is en wordt het doelpunt goedgekeurd. Correcte beslissing."

Eenzelfde situatie bij de treffer van Cercle-aanvaller Gianni Bruno in de match tegen Lokeren. Ook daar werd er gevlagd voor buitenspel, maar kon de videoref corrigeren. "Cercle Brugge scoort 2-0 maar de assistent-scheidsrechter geeft buitenspel aan. Na VAR-tussenkomst wordt het doelpunt goedgekeurd. Het is een correcte beslissing", klinkt het bij Verbist.

Tot slot werd er ook een doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Hamdi Harbaoui kopte tegen AA Gent na 12 minuten raak, maar de videoref had in de smiezen dat er een geurtje hing aan de treffer. "Een vrije trap voor Zulte Waregem die voor doel gebracht wordt en waarbij Harbaoui scoort. De assistent-scheidsrechter signaleert geen buitenspel. Na de VAR-tussenkomst wordt het doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Correcte beslissing", eindigt Verbist zijn relaas. 5 op 6, dus.