Vijf dingen die u moet weten over Yuta Toyokawa, de held van Eupen Jonas Van de Veire

12 maart 2018

17u01 0 Jupiler Pro League Yuya Kubo en Ryota Morioka kende u al. Maar de hattrick van landgenoot Yuta Toyokawa kwam zelfs aan de Kehrweg als een verrassing. Daarom: vijf dingen die u moet weten over de Japanse redder van Eupen.

1. Communicatiemisser bij transfer

De aankondiging van Toyokawa deed ook in Engeland alarmbellen afgaan. Eupen kondigde namelijk aan dat het de aanvaller zou huren van Leeds United. Dat leek logisch, want net als Eupen hebben ‘The Whites’ een samenwerkingsverband met de Aspire Academy. Een dag later werd de fout rechtgezet: Toyokawa tekende eigenlijk een definitieve overeenkomst van anderhalf jaar.

