Vier goals, maar geen winnaar na intense topper: Anderlecht en Club houden elkaar in bedwang Tomas Taecke en Glenn Van Snick

24 februari 2019

16u23 3 Anderlecht AND AND 2 einde 2 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Veel strijd, veel doelpunten, maar geen winnaar vanmiddag in de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Bolasie leek paars-wit met twee goals naar de zege te trappen, Vlietinck redde finaal een punt voor blauw-zwart. 2-2.

Verliezen was geen optie voor Club Brugge, dat één week na de opflakkering tegen Genk na de pandoering in Salzburg alweer met de rug tegen de muur stond. Leko kon geen beroep doen op de geschorste Poulain, terwijl ook Mata en Decarli ontbraken. Amrabat was de enige die de plaats van de Fransman kon innemen en dus kwam de Nederlandse Marokkaan opnieuw als verdediger aan de aftrap. Bij Anderlecht ontbrak Najar en verloor Cobbaut zijn basisplaats. Appiah en Milic kwamen in het elftal. Verder geen wijzigingen bij paars-wit, bij wie Santini opnieuw gesteund werd door Bolasie en Bakkali.

Niet Anderlecht, wél Club Brugge startte het best aan de wedstrijd. Na balverlies van Milic trok Dennis hard voor richting de eerste paal, waar Wesley de bal subtiel voorbij Didillon tegen de touwen tikte. 0-1 voor Club al vroeg in de match, een voorsprong die de Bruggelingen zichtbaar vertrouwen gaf. Paars-wit kreeg aanvankelijk geen voet aan de grond en mocht blij zijn dat Didillon de harde trap van Dennis pareerde en dat de vrijstaande Vormer te lang talmde om de voorsprong te verdubbelen.

Bolasie

Gaandeweg de eerste helft kwam Anderlecht steeds meer in het stuk voor. Bij de eerste goeie poging voorbij het halfuur was het meteen ook raak. Bolasie ging na een onorthodoxe dribbel zijn kans en zag hoe zijn schot in de verste hoek binnen dwarrelde. De deels gehinderde Horvath, bij wie Santini, Zulj en Amrabat in zijn gezichtsveld stonden, had geen reactie. Eén goeie kans nog voor de rust, waarbij Horvath wél goed tussenkwam. Santini kopte goed naar de bovenhoek, de Brugse doelman reageerde deze keer wel gepast. Na een eerste helft vol strijd, waarin Mechele twee al dan niet bewuste slagen van Santini incasseerde en ook Kara Wesley chargeerde, hingen de bordjes halverwege nog in evenwicht.

Daar waar de eerste helft nog behoorlijk genietbaar was, viel er na de rust aanvankelijk weinig of niets te beleven. Pas na een kwartier zorgde Club voor de eerste dreiging. Schrijvers ging vol zijn kans vanaf de grote rechthoek, Didillon pareerde uitstekend. Aan de overzijde stuurde Kums Verschaeren weg, maar de youngster raakte niet voorbij de goed uitgekomen Horvath. Anderlecht en Club hielden elkaar perfect in evenwicht. Rutten gooide Amuzu en Gerkens in de strijd, Leko bracht Vossen binnen de lijnen.

Een goeie kans was er nog voor Anderlecht, dat een kwartier voor inrukken via Santini dicht bij de voorsprong was. Horvath kon de poging van Amuzu niet goed genoeg verwerken, maar de poging van de Kroaat was te slap om de Amerikaan te verschalken. Tien minuten voor tijd was het dan toch raak voor paars-wit. Mechele liet Amuzu te makkelijk voorzetten, Bolasie trapte aan de tweede bal hoog binnen. Lang kon Anderlecht niet genieten. Aan de overkant vond Diatta de vrijstaande Vlietinck, die net als Bolasie gedecideerd afwerkte. Na vijf dolle minuten viel alles te herdoen.

Kums en Vormer waren nog dicht bij de winner, maar finaal kon noch Anderlecht noch Club de drie punten over de streep trekken. Zo eindigde een onderhoudende topper met vier goals op een gelijkspel, waarmee geen van beiden echt iets opschiet. Club loopt één punt in op Genk, dat later vandaag nog in actie komt tegen Antwerp. Anderlecht heeft nog steeds geen zekerheid over play-off 1 en moet de komende weken nog flink aan de bak.

