Videorefteam van AA Gent - Standard meteen op non-actief gezet Rudy Nuyens

30 april 2018

12u55

Bron: Eigen berichtgeving 359 Jupiler Pro League Het videorefteam dat zondagavond voor commotie zorgde tijdens AA Gent - Standard, is meteen op non-actief gezet. Scheidsrechter Jonathan Lardot moest in die wedstrijd in drie cruciale fases bijgestaan worden door de Video Assistant Referee (VAR).

Een eerste keer voor de rust, toen Gigot met een judogreep werd neergehaald in het strafschopgebied. Lardot zag de fout niet en werd niet gecorrigeerd door de VAR. Na de rust greep de VAR wel in, toen Janga scoorde. Lardot keurde het doelpunt goed, maar de VAR riep hem tot de orde voor een voorafgaand contact (volgens de VAR een 'duw') met een Standard-verdediger. De VAR moest een derde keer ingrijpen toen Lardot handspel van Koutroubis in de rechthoek over het hoofd zag. Alleen in die derde fase reageerde de VAR correct, want in de tweede fase, met Janga, was er geen bewijs van een 'clear error'.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist laat er geen gras over groeien. Het VAR-team van zondagavond, onder leiding van gewezen scheidsrechter Yves Marchand, wordt voor de rest van de play-offs op non-actief gezet. Dat Marchand en zijn team voor de rust niet geholpen werden door het feit dat het communicatiesysteem niet werkte – "te wijten aan een technisch falen ten gevolge van de hevige regenval", zo valt te horen -, wordt niet als een verzachtende omstandigheid aanzien. Zonder het team van Marchand beschikt Verbist nog over drie VAR-teams, die de resterende vier speeldagen elk op één play-off 1-match zullen ingezet worden.