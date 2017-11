Videorefs zien vergoeding per wedstrijd verhoogd van 80 naar 350 euro, maar mogen geen eindbeslissing nemen Redactie

Bron: Belga 1 BELGA Jupiler Pro League Scheidsrechtersbaas Johan Verbist is voor de bestuursleden van de Pro League verschenen om tekst en uitleg te geven over het pilootproject van de videoref in de Jupiler Pro League. "We zijn gebonden aan een protocol", benadrukte Verbist aan de profclubs.

"Ik heb tekst en uitleg gegeven bij het hele project van de videoref, over het protocol dat de FIFA en de IFAB (International Football Association Board) ons oplegt en over een aantal beslissingen die door de videoref genomen zijn", verduidelijkt Verbist. "Er verandert niets. Ik ben niet voor de Pro League verschenen om veranderingen aan te kondigen. Ik ben hen gaan uitleggen dat we werken volgens een bepaald protocol en dat we ons daaraan zullen houden zolang we in een testfase zitten."

De Pro League zou graag meer eindverantwoordelijkheid bij de videoref leggen, maar dat is volgens Verbist niet mogelijk. "De eindbeslissing blijft altijd bij de hoofdscheidsrechter op het veld, dat schrijft de IFAB zo voor. We zitten nog altijd in een testfase. Daarom heb ik de Pro League laten weten dat ik opensta voor opmerkingen. Die kunnen we op het einde van de testfase bundelen en doorsturen naar de IFAB. Die moet dan maar beslissen wat er met die bemerkingen gebeurt."

Eindbeslissing bij videoref

De Pro League is van plan een dossier op te stellen met zijn bevindingen, zo bevestigt CEO Pierre François. "Verbist heeft ons erop gewezen dat we in een testfase zitten die gevoerd moet worden volgens het protocol van de IFAB. Dat betekent in het bijzonder dat de videoref niet moet ingrijpen in grijze zones en dat de eindbeslissing altijd de scheidsrechter op het veld toebehoort", aldus François. "Na de testfase kunnen alle deelnemende competities suggesties en opmerkingen sturen naar de IFAB. We zullen dat moment gebruiken om onze bevindingen door te geven. De Pro League vindt bijvoorbeeld dat de videoref de eindbeslissing moet kunnen nemen als hij vindt dat een tussenkomst nodig is. Anders zet je de veldarbiter voor een heel moeilijke beslissing."

Naar 350 euro

Verbist en François bevestigen dat er gesproken is geweest over een verhoging van de vergoeding van 80 naar 350 euro per wedstrijd. "Het is voorlopig nog wachten op een akkoord van de clubs. Dat moet immers nog voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering. Daaromtrent bestaat een zekere unanimiteit, het voorstel moet alleen nog goedgekeurd worden", zei Verbist.