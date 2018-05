Videoref staat centraal in play-off 1: "Deze sport is te oud om nog zo'n wijziging te ondergaan" De VAR is ook maar een mens Ann Van Den Broek

08 mei 2018

09u29

Bron: De Morgen 0 Jupiler Pro League Geen hond meer gebeten dit seizoen dan de videoscheidsrechter. De 'VAR' moest het voetbal verder professionaliseren en moderniseren, maar nog voor het seizoen ten einde is, staan de lijkdragers al klaar om het systeem ten grave te dragen. Terecht?

"Ofwel is dit onprofessioneel gedrag, ofwel is er meer aan de hand." Zijn trainer Ivan Leko betoogde zondag emotioneel dat hij 'het voetbal vandaag haatte', maar Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe deed er na de verloren wedstrijd tegen Anderlecht nog een schepje bovenop. Verhaeghe insinueerde na onder meer een ontnomen strafschop en een goedgekeurde tegengoal vanuit buitenspel dat de VAR paars-wit moedwillig bevoordeeld had.

Een ongeziene uithaal, zeker aangezien Verhaeghe ook vicevoorzitter van de Belgische voetbalbond is. Maar het is niet de eerste keer dat de Video Assistant Referee, intussen genoegzaam bekend als de VAR, onvrede opwekt sinds die begin dit seizoen werd ingevoerd.

Nochtans zou de videoscheidsrechter de zaken net duidelijker moeten maken. Bij belangrijke missers kan hij de scheidsrechter op de hoogte brengen. Die mag de beelden van de bewuste fase op een schermpje aan de zijlijn bekijken en vervolgens beslissen om zijn oordeel al dan niet te herzien.

Het is kritiek die Bellon, niet de videoref tijdens Club Brugge - Anderlecht, maar al te goed kent. "We zijn wel degelijk een meerwaarde, we hebben al heel wat fases rechtgezet die anders ongezien waren gebleven door de scheidsrechter op het veld", countert hij. "Maar natuurlijk worden er fouten gemaakt. Ik had persoonlijk bijvoorbeeld zelf wel een review geadviseerd voor een van de penaltyfouten zondag. Dat was een misser."

Zelf staat hij al elf jaar voltijds in de arbitrage. Dit seizoen als videoref is van het zwaarste wat hij in zijn carrière al meemaakte, zegt Bellon. Want dat de ene veldscheidsrechter de andere niet is, dat aanvaardt iedereen. Maar dat de ene VAR, onzichtbaar in een busje, een andere inschatting kan maken dan een andere een week eerder, dat blijkt bijzonder lastig te liggen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN