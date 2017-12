Videoref op élke wedstrijd volgend seizoen (als FIFA groen licht geeft) DPB

16u04 0 Kos videoref hockey

De algemene vergadering van de Pro League heeft vanmiddag beslist dat er ook volgend seizoen nog gewerkt wordt met de Video Assistant Referee (VAR), en dat op àlle wedstrijden, mocht de FIFA het licht definitief op groen zetten. De praktische invulling van het project met de videoref - alles centraliseren of een busje op elke match - ligt nog niet vast.

Het voorstel van Club Brugge om de verdeelsleutel voor de tv-rechten te wijzigen, opdat clubs die spelers opgeleid in België opstellen, een groter deel van de koek krijgen, werd goedgekeurd. Mannaert had voorgesteld om twee in plaats van de huidige één miljoen daarvoor opzij te zetten.