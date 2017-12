Videoref op élke wedstrijd vanaf volgend seizoen DPB

16u04 6 Kos videoref hockey Jupiler Pro League De algemene vergadering van de Pro League heeft vanmiddag beslist dat er ook volgend seizoen nog gewerkt wordt met de Video Assistant Referee (VAR), en dat op àlle wedstrijden, als de International Football Association Board (IFAB) het licht definitief op groen zet. De praktische invulling van het project met de videoref - alles centraliseren of een busje op elke match - ligt nog niet vast.

De Belgische voetbalbond (KBVB) schreef zich net als onder andere Nederland en Duitsland in voor het VAR-pilootproject, dat de IFAB straks moet toelaten om te beslissen over de wereldwijde invoering van de videoref. Een onderzoeksteam onder leiding van professor Werner Helsen zal alle pilootprojecten vanuit een onafhankelijk wetenschappelijk standpunt analyseren. In de lente van 2018 wordt op basis van die bevindingen de knoop doorgehakt door de IFAB.

