VIDEO. Zwak Waasland-Beveren verliest kelderkraker van Moeskroen: Custovic-effect blijft uit MVS

24 november 2018

21u52 1 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 2 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Waasland-Beveren verloor de match die het niet mocht verliezen. Moeskroen haalde het meer dan verdiend op de Freethiel en laat de thuisploeg met een serieuze kater achter. Geen effect-Custovic. Benieuwd of -en hoe- de nieuwe T1 deze ploeg nog op de rails krijgt...

Na vijf speeldagen had hij drie goals, na 9 matchen zat hij aan vijf. Sinds die 0-3 winst op... Moeskroen, op 29 september, staat Nana Opoku Ampomah droog. Daar kwam ook vanavond geen verandering in. Zelfs niet bijna. De Ghanees deed omzeggens niks juist. En als je -mits wat overdrijving- sterspeler niet thuis geeft, weet je dat het moeilijk wordt.

Expeditie Robinson

Van een Custovic-effect was vanavond niks te merken. Of het zou de aanwezigheid van Valtteri Moren moeten zijn. De Fin kwam voor het eerst dit seizoen in actie voor Waasland-Beveren en deed het -zeker gezien zijn weinige wedstrijdritme- uitstekend. Een lichtpuntje in de donkere Wase dagen, want voor het overige was het kommer en kwel. Ampomah’s match omschreven we al, Caufriez op rechtsback was een drama, Forte was in de spits eenzamer dan de deelnemer aan Expeditie Robinson die alleen op een eiland moet zitten. Abdullah, Massop en Keita waren te wisselvallig, Boljevic was -zoals al te vaak- te egoïstisch. Blijven over: Vukotic en Roef. Die deden hun job. Twee (!) spelers die een degelijk niveau haalden: dan wordt winnen wel heel moeilijk.

Boya

Zeker tegen een aardig voetballend Moeskroen. Chibani, Pierrot, Benson, Olinga: allemaal degelijk tot goed. Uitblinker bij de Henegouwers was echter Frank Thierry Boya. De 22-jarige Kameroener is een klasbak in wording. Met de vingers in de neus voetbalde hij. Outstanding.

Vijf minuten voor rust kwam Moeskroen verdiend op voorsprong. Mooi uitgespeelde aanval via Benson en Olinga, Pierrot werkte -al dan niet uit buitenspelpositie- beheerst af. Twintig minuten voor tijd verdubbelde Benson de score, op aangeven van Pierrot. Verder dan de late aansluitingstreffer (87’) van invaller Vellios kwam de thuisploeg niet meer. Opnieuw geen overwinning, zelfs geen punt in eigen huis voor Waasland-Beveren, dat met lege handen achterblijft na een cruciaal degradatieduel. Custovic zal héél straf uit de hoek moeten komen om dit nog recht te trekken.

Meer over Benson

Pierrot

Moeskroen

Waasland-Beveren

sportdiscipline

sport

voetbal

Custovic