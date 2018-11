VIDEO. Zwak Club mispakt zich aan Charleroi: Bruno zorgt voor tweede Brugse nederlaag, Carolo’s pakken vijfde thuiszege op rij Niels Vleminckx en Glenn Van Snick

10 november 2018

19u52 14 Charleroi CHA CHA 2 einde 1 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Club Brugge heeft zich mispakt aan Charleroi. In het Stade du Pays leek er geen vuiltje aan de lucht na een snelle goal van Vanaken, maar de Carolo’s pakten na treffers van Benavente en Bruno verdiend de drie punten: 2-1. Morgen kan Racing Genk op bezoek bij Moeskroen zes punten uitlopen.

De openingsfase in Charleroi-Club had iets weg van een fase op een volleybalveld. Een paar keer de bal naar elkaar toespelen op de eigen helft, dan de bal voorbij het midden krijgen en kijken hoe de tegenstander exact hetzelfde deed. Tot minuut twintig. Een moment van genie van Hans Vanaken – het zoveelste. Droge, harde knal in de benedenhoek. Penneteau was kansloos.

Vanaf dat moment kreeg je dertig minuten lang nooit de indruk dat blauw-zwart dit uit handen zou geven. Het monopoliseerde de bal. Het domineerde. Zonder te imponeren, maar met een koele zakelijkheid. Killing me softly, de coverversie van Club Brugge, zou je denken. Decarli en Mata kwamen dicht bij de 0-2. Het leek geen kwestie van óf blauw-zwart de wedstrijd zou afmaken, enkel wannéér.

Het gekke aan voetbal: één goed moment kan genoeg zijn om de wedstrijd te kantelen. Nietwaar, Sporting Charleroi? Veertig minuten lang een rotpartij aan het spelen, tot Gholizadeh een metertje ruimte vond, de bal strak voor doel bracht en Benavente knap overhoeks binnenkopte, over Horvath. 1-1.

Plots slaagde Charleroi er wél in voet aan grond te zetten op de helft van Club, hoog druk te zetten en de bezoekers nerveus te maken. Bij blauw-zwart lagen de linies plots te ver uit elkaar. Ruud Vormer, ingezet als tweede spits, zakte vaak in, waardoor Wesley op een eiland kwam te staan. De wissel Vormer-Rezaei was daar een logisch gevolg van.

Het bracht niet veel zoden aan de dijk. Gholizadeh kapte en trapte op Horvath. Eén grote kans kreeg Club nog, via Rezaei, maar de van Charleroi overgekomen aanvaller trapte op de paal. In een poging toch de drie punten mee naar Jan Breydel te nemen, greep Leko een laatste keer in. Een opvallende wissel. Mitrovic, in de eerste helft in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Denswil, moest opnieuw plaats ruimen voor Schrijvers. De Serviër zag er nochtans niet geblesseerd uit.

Club ging met vier achterin spelen, maar won daarmee niet aan defensieve stabiliteit. Eerst miste Ilaimaharitra een uitgelezen kans op de 2-1. Enkele minuten later was het wel prijs. Massimo Bruno trapte overhoeks binnen. Een verdiende zege voor Charleroi. Voor Club komt de interlandbreak op het juiste moment.