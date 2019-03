VIDEO. Zulte Waregem en Waasland-Beveren komen in Regenboogstadion niet verder dan scoreloos gelijkspel Jonas Van De Veire

30 maart 2019

23u00 0 Zulte Waregem ZWA ZWA 0 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Zo wordt het een lange play-off 2... Zulte Waregem - Waasland-Beveren: 0-0.

Het begon nog feestelijk. Voor de aftrap kreeg Francky Dury voor zijn 500ste match in eerste klasse een fles champagne. Tot zover het sprankelende van de eerste play-off 2-wedstrijd aan de Gaverbeek. Als zelfs Zulte Waregem het niet meer absoluut wil winnen, weet je dat er iets schort aan het format. Bongonda startte op de bank samen met Bossut en Sylla. Tegen Waasland-Beveren nam Essevee wel de beste start. Eerst een schot van Peeters, dan een enorme kans voor De Pauw - hij zal nooit een killer worden. De enige met een échte ambitie in play-off 2, Hamdi Harbaoui wil de topschutterstitel, zag een doelpunt afgekeurd voor offside.

Waasland-Beveren toonde zich toch iets gretiger dan vorig jaar - toen kreeg het een beschamende 8-0 om de oren in Waregem. Net voor rust dreigde het een eerste keer via Andrijasevic, maar de Kroaat stuitte op Bostyn. Ook na de pauze voetbalde het enkele mogelijkheden bij elkaar. Alleen lieten zowel Verstraete als de ingevallen Ampomah na om die af te ronden. Ondertussen was kersvers papa Bongonda ingevallen bij rust - zonde dat hij de komende weken voor amper gevulde tribunes speelt. De flankaanvaller viel niettemin gretig in. Toch geraakte hij evenmin verder dan enkele schamele pogingen. Daarvoor was de laatste actie bij hem en zijn ploegmaats vaak te pover. Waasland-Beveren kwam zelfs nog het dichtste bij de beslissende treffer, maar Milosevic mikte naast. Aan de overkant schoot Bongonda een ultieme vrijschop over. 0-0, het mag toch wat meer zijn in de resterende negen matchen.