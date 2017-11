VIDEO: Zo won Club Brugge voor het laatst in het Astridpark. Maar wat doen deze ex-Club-spelers vandaag? Tomas Taecke

08u30 0 photonews Dolle vreugde bij Club, verbijstering bij Anderlecht Jupiler Pro League 9 september 1998. De dag dat Club Brugge voor het laatst won in het Astridpark. Wij doken voor u in het archief en pluisden uit hoe deze ex-voetballers vandaag hun dag vullen.

1998

Anderlecht - Club 2-3

39’ Anic (0-1), 50’ Deflandre (0-2), 63’ Lesnjak (0-3), 73’ Zetterberg (1-3), 90’ Iachtchouk (2-3)

Anderlecht zit in vieze papieren wanneer regerend landskampioen Club Brugge op 9 september 1998 op bezoek komt. De Brusselaars staan onder Arie Haan laatste in de rangschikking en kregen net een 6-0-pandoering van Westerlo in de maag gesplitst. En ook tegen Club gaat het al snel fout. Anic brengt de Bruggelingen al vroeg op voorsprong en na de rust lijkt de treffer van Deflandre de match te beslissen. Lesnjak maakt er voorbij het uur zelfs 0-3 van. Zetterberg zorgt voor een tegentreffer vanop de stip, maar de aansluitingstreffer van Iachtchouk in de negentigste minuut komt te laat. Club wint voor de derde keer op rij in het Astridpark, al beseften de Bruggelingen toen nog niet dat dit later een historische zege zou worden. Wij gingen voor u na wat de Brugse helden van weleer tegenwoordig doen in het dagelijkse leven.

photonews Een handshake tussen Franky Van der Elst en Nzelo Lembi

photonews Dany Verlinden en Bertrand Crasson na de 2-3 zege van Club

photonews Tussen Darko Anic en Bertrand Crasson ging het er minder sportief aan toe...

Deze 14 spelers van Club waren erbij: Verlinden - Deflandre, Ilic, Lesnjak, De Brul, Borkelmans - Van Der Elst (74' Verjans), Anic, Claessens - Ekakia (82' Lembi), Jankauskas (76’ Vermant). Wat doen ze vandaag?

Dany Verlinden - 54 jaar

Tot voor kort keepertrainer bij de jeugdelftallen van Stoke City. Verblijft nog steeds in Stoke, waar hij zijn zoon Thibaud begeleidt.

photonews Dany Verlinden

Eric Deflandre - 44 jaar

Hulptrainer van Ricardo Sa Pinto bij Standard.

photonews Eric Deflandre

Tjörven De Brul - 44 jaar

Geeft lichamelijke opvoeding in het technisch en beroepsonderwijs in DVM te Aalst. Is coach van de U10 van Olsa Brakel, waar zijn zoon speelt.

photonews Tjörven De Brul

Milan Lesnjak - 42 jaar (Serviër)

Is jeugdtrainer bij Rode Ster Belgrado. Was daarvoor actief als coach van Cukaricki en de nationale U17 van Servië.

photonews Milan Lesnjak

Aleksandar Ilic - 48 jaar (Serviër)

Is werkloos als trainer na zijn vertrek bij het Saoudische Al-Raed.

PHOTO NEWS/WALSCHAERTS FRANCOIS Aleksandar Ilic

Vital Borkelmans - 54 jaar

Ex-assistent van bondscoach Marc Wilmots bij de Rode Duivels. PR-manager bij Carro-Bel dat chapewerken uitvoert, Woutim schilderbedrijf en MIBA Poorten. Bracht onlangs zijn biografie ‘Eeuwige optimist’ op de markt.

ISO SPORT Vital Borkelmans

Sven Vermant - 44 jaar

Is beloftencoach bij Club Brugge.

© ERIC LALMAND / PHOTO NEWS Sven Vermant

Darko Anic - 43 jaar (Serviër)

Zette in 2007 een punt achter zijn carrière bij Ah-Ahli. Is vandaag spelersmakelaar.

photonews Darko Anic

Franky Van der Elst - 56 jaar

Assistent-coach van Gert Verheyen bij de nationale U19 en analist bij Proximus en Extra Time.

NICO VEREECKEN / PHOTO NEWS Franky Van der Elst

Gert Claessens - 45 jaar

Zette in 2007 een punt achter zijn carrière bij Lierse SK. Werkt in de vaste nachtploeg van SKF Logistics in Tongeren.

photonews Gert Claessens met een jonge Wesley Sonck op de achtergrond

Elos Elonga-Ekakia - 43 jaar (Congolees)

Werd in 2014 veroordeeld voor partnergeweld en rijden zonder rijbewijs. Sindsdien is er geen spoor van de ex-aanvaller, die in 2010 nog één jaar jeugdtrainer was bij Sporting Lokeren.

photonews Elos Elonga-Ekakia

Edgaras Jankauskas - 42 jaar (Litouwer)

Is sinds 2016 bondscoach van Litouwen. Zette in 2011 een punt achter zijn rijkgevulde carrière bij het Russische Voronezj.

ISO SPORT Edgaras Jankauskas

Günther Verjans - 44 jaar

Tot voor kort coach in provinciale bij onder andere Torpedo Hasselt en Wellen. Sinds 2011 assistent-griffier in de rechtbank van Hasselt.

photonews Günther Verjans

Nzelo Lembi - 42 jaar (Congolees)

Speurt naar jonge talenten in Congo. Is ook raadgever van jeugdspelers in België.

REUTERS Nzelo Lembi