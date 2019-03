VIDEO. Yaremchuk schenkt AA Gent 0-2-zege bij STVV én ticket voor play-off 1 Yari Pinnewaert & Rudy Nuyens

17 maart 2019

19u50 18 STVV STV STV 0 einde 2 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League AA Gent heeft zijn plaats bij de top zes beet. De Buffalo’s vierden op Stayen hun vierde overwinning op rij. Gent zette een sterke teamprestatie neer, Roman Yaremchuk ontpopte zich met twee goals tot man van de match.

AA Gent moest niet winnen op Stayen, maar het vatte de beslissende partij voor play-off 1 aan alsof dat wel het geval was. De Buffalo’s begonnen met een hoge presssing en lieten STVV zo niet in zijn spel komen. Vooral Roman Yaremchuk leverde daarbij titanenwerk. De Oekraïner werkte zich te pletter, liet Teixeira niet toe om op te bouwen en zorgde zelf ook nog eens voor gevaar.

Yaremchuk pakte al vroeg uit met een venijnig schot uit de draai, maar de bal suisde centimeters naast de kooi van Steppe. Toen Acolatse even na het kwartier te kort terugspeelde, sloeg Yaremchuk toe. De Oekraïner joeg de bal onder Steppe door tegen de touwen. Gent zat daarmee op rozen, maar dat belette niet dat de Buffalo’s STVV bleven vastzetten. Dompé haalde uit na een knappe actie, maar zijn schot verdween in het zijnet. Sørloth kreeg even voor het halfuur een open kans aangeboden door Asare, maar de Noor miste zijn schot compleet.

Pas met de rust in zicht kon Sint-Truiden voor dreiging zorgen. Eerst dwong De Sart Kaminski tot een redding, minuten later had de Gentse doelman alle moeite met een poging van Teixeira. Sint-Truiden kwam na de rust beter in de wedstrijd, maar op het uur maakte Gent de klus helemaal af. Verstraete zette de aanval op langs Sørloth en diende daarna zelf als tussenstation om Yaremchuk zijn tweede van de avond aan te bieden. Niet veel later hield Steppe Dompé van de 0-3. AA Gent speelde de partij uit zonder verder in de problemen te komen, al redde Kaminski op het einde nog knap op een poging van Botaka.