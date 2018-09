VIDEO. Winning goal spat uiteen op de kruising: opnieuw geen zege voor Waasland-Beveren MVS

15 september 2018

22u00 1 Waasland-Beveren WBE WBE 0 einde 0 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Waasland-Beveren blijft ongeslagen in eigen huis dit seizoen. Na draws tegen Standard en STVV werd nu ook gelijk gespeeld tegen Eupen. De winning goal -en de eerste driepunter- spatte uiteen op de kruising.

Een must-win wou Yannick Ferrera de thuismatch tegen Eupen vooraf niet noemen. “ Het is nog maar de zevende speeldag hé. Er zijn er nog altijd 23. Wordt de match tegen Eupen belangrijk? Ja. Maar is het dodelijk als we niet winnen? Nee. Ik panikeer helemaal niet. Ik weet waar we staan, vanwaar we komen en wat we doen. Ik zie de jongens elke dag op training en ik zie heel veel goede zaken die me hoop geven”, klonk Ferrera gisteren. Dat bleek ook vanavond. Als er één team verdiende te winnen, was het Waasland-Beveren wel. Ampomah, Boljevic en Abdullah hadden prima kansen, maar waren te onzuiver in de afwerking. Het dichtst bij de winning goal was Beni Badibanga. Zijn vrijschop -en de daaraan verbonden drie punten- spatte uiteen op de kruising. Wat stelde Eupen daar tegenover? Niks. Eén kopbal van Bushiri. Rode Duivel Davy Roef moest enkel dan in actie schieten, maar deed het met verve. Opnieuw een (kleine) opsteker toch voor de doelman, dat hij en z’n defensie (uitblinker Vukotic op kop) voor de tweede keer dit seizoen de nul houden.

Shame on you

Wat we voor het overige nog onthouden? Dat bij W-B nieuwe spits Apostolos Vellios letterlijk geen bál te zien kreeg. Of de voorzetten waren te kort of vlogen ver over z’n hoofd, of z’n ploegmaats vergaten hem aan te spelen. Niet verwonderlijk als je twee flanken oogkleppen ophebben. Zowel Ampomah als Boljevic gingen liever voor eigen succes dan hun ploegmaat(s) aan te spelen. “Shame on you”, klonk na afloop op de tribunes. Benieuwd wie zich aangesproken voelde.