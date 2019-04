VIDEO. Westerlo freewheelt vrank en vrij naar ruime zege aan de Kehrweg Raf Van Dyck

03 april 2019

23u00 0 KAS Eupen EUP EUP 0 einde 3 WES WES Westerlo Belgisch voetbal Eupen is in eigen huis pijnlijk ten onder gegaan tegen Westerlo. Het werd 0-3 aan de Kehrweg. Lukas Van Eenoo, Maxime Biset en Christian Brüls tekenden voor de doelpunten.

Nadat ze bij Westerlo de voorbije seizoenen steevast gebukt gingen onder voortdurende degradatiestress, was de kwalificatie voor play-off 2 een echte verademing voor de Kemphanen. Het doel van trainer Bob Peeters en zijn troepen in de nacompetitie: eindelijk nog eens vrank en vrij voetballen en tonen dat ze hun voet kunnen zetten naast de middenmoters uit 1A. Op het veld van Eupen lukte dat alvast meer dan aardig. De bezoekers voerden aan de Kehrweg meteen de forcing. Liet Abrahams tot tweemaal toe na om zijn ploeg een droomstart te bezorgen, dan zat Westerlo na een kwartier wel op rozen. Na handspel van Blondelle tekende Van Eenoo van op de stip voor de 0-1. Eupen - dat zijn openingsmatch in play-off 2 gewonnen had - kwam de vroege opdoffer maar moeizaam te boven. Integendeel, het was de club uit 1B die nog voor de rust met een buffelstoot van Biset de score verdubbelde.

Na een bolwassing van Makelele begonnen de Panda’s nog wel met nieuwe hoop aan de tweede helft, al smoorde Brüls die meteen in de kiem. Met een knappe uithaal van op 25 meter telde de Oostkantonner zijn ex-club helemaal uit (0-3). Terwijl de meegereisde Westerlo-fans het delirium nabij waren, ging de thuisploeg weliswaar nog op zoek naar een eerredder, maar zelfs dat bleek vergeefse moeite. Eupen staat na deze verrassende nederlaag opnieuw met beide voeten op de grond. Westerlo daarentegen vertoeft de volgende uren op een roze wolk. Met vier punten na twee speeldagen is de start van play-off 2 alvast geslaagd. En wat meer is: Bob Peeters kreeg andermaal de bevestiging dat er wel degelijk muziek zit in dit Westerlo als het zonder druk kan voetballen.