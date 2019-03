VIDEO. Westerlo en Beerschot-Wilrijk delen wéér de punten: zevende gelijkspel in negen ontmoetingen Kristof De Cnodder

31 maart 2019

21u56 0 Westerlo WES WES 1 einde 1 BSW BSW Beerschot Wilrijk Jupiler Pro Leahue Voor de negende keer in twee jaar stonden Westerlo en Beerschot-Wilrijk tegenover mekaar. Voor de zevende keer eindigde de ontmoeting op een gelijkspel. Al verdiende Westerlo iets meer in dit duel tussen 1B-clubs.

Bij Beerschot kwamen vijf andere spelers aan de aftrap in vergelijking met de tweede titelfinale tegen KV Mechelen. Bijna waren dat er zes, want kort voor de match was er grote verwarring ontstaan omtrent Denis Prychynenko. De verdediger pakte in de twee duels tegen Malinwa telkens geel en bij het invullen van het digitale wedstrijdblad gaf de server van de voetbalbond aan dat Prychynenko geschorst was. Een telefoontje naar de KBVB leerde dat de Oekraïense Duitser toch mocht spelen.

Na dit staaltje Kafka werd er ook nog gevoetbald, al waren de hoogtepunten voor de rust schaars in het sfeerloze Kuipje. De eerste echte kans was meteen raak. Dante Vanzeir bediende Loris Brogno en die werkte beheerst af: 0-1. Het antwoord van Westerlo kwam er via Christian Brüls. Een schot van de Oostkantonner week af op Van den Bergh en ging zo binnen. Voor Brüls was het zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer naar Westerlo.

In de tweede helft kabbelde de wedstrijd rustig verder. Het moet wel gezegd dat Westerlo na de pauze het gevaarlijkst voor de dag kwam. Petrov en Abrahams zorgden enkele keren voor dreiging - laatstgenoemde mikte zelfs nog eens op de paal - maar gescoord werd er niet meer.

In groep A van Play-off II gaan STVV en Eupen aan de leiding na hun zeges tegen respectievelijk Charleroi (3-1) en KV Oostende (1-2). Beerschot Wilrijk, dat medio maart in de promotiefinale naast een ticket voor 1A greep, en Westerlo hebben één punt

