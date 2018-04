VIDEO: Wesley en Trossard zorgen in drie dolle minuten voor puntendeling tussen Genk en Club TLB

27 april 2018

De clash tussen Racing Genk en Club Brugge heeft geen winnaar opgeleverd. De openingswedstrijd van de zesde speeldag van play-off 1 eindigde in de Luminus Arena op 1-1. Wesley opende de score in minuut 65 voor Club, maar amper drie minuten later maakte Trossard alweer gelijk. Dat was meteen ook de eindstand.